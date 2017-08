Apesar di contratiempo debate diahuebs anochi a bay bon

Tur cos a bay bon diahuebs anochi. Tur actividad tin su contratiemponan, pero staff di Radio Latina, hunto cu Win Donata, por a mira bek na un anochi agradabel y informativo y tur hende a sali satisfecho for di e debate, cual esey ta importante.

Sinembargo no tabata tin e cantidad di hende cu hopi no a spera. Den un entrevista anterior, Donata a splica cu no tabata tin mas carchi y mester a busca for di diferente cu tabata tin carchi ainda, pasobra e tabata sold out. El a splica cu cada partido politico a haya un cantidad di carchi pa bende. Mester a laga algun cos reserva. Mester a dividi 10 partido y cada hende a haya 50 ticket, cual ta net nada. Si pone si cada hende, cada partido ta carga 29 hende y parti’e den e candidatonan mes, ta keda 15 pa 20 pa parti cu e hendenan cu ta campaña pa e partido, of ta yega na cas di nan pa cumpra nan voto, etc. E tabata hopi limita, pero Cas di Cultura ta chikito y tur partido politico a haya un documento, nan a firma cu nan ta responsabel pa e carchinan, e numeracion di carchinan, kico e partidonan ta haci cu e carchinan, ta keda na nan, sea cu nan ta rebende of parti’e cu nan hendenan.

Sorpresivamente por a ripara cu e partidonan chikito no por a bende mucho. Pero e partidonan grandi tur a traha un solo check pa e fundacion Dominicana Arubanse Juan Pablo Duarte. Pero dicon e hendenan no a show up, ta un gran pregunta.

AVP mes ta un di nan cu ta un di e promenan pa paga, cu hopi entusiasmo y hopi propaganda y diahuebs a haya straño cu nan no a meld. Tabata sa di Holmo Henriquez kende tabata malo. E dia anochi ainda el a purba di bin. E gana tabata tey, pero e tabata malo di berdad. Na e momento eynan, ta comprendibel. A traha espacio pa un otro hende pa bin reemplasa pa algo asina pasa. E luga mes tabata un tiki menos di mita, cual a keda sorprendi pa esey. Di un otro banda, a duna tur partido e carchinan. Nan tabata responsabel pa e carchinan. Tur partido a compronde cu nan mester page. Tin di nan no por a logra y a debolbe algun bek. Sorpresivamente berdad, kico nan a haci cu e carchinan, esey ta un bon pregunta, segun Donata.

Un caso unico pa Donata tabata Curpa. Ta traha cu Curpa via email. Lo mas straño tabata cu esun cu mester a presenta tabata Christina Lampe, kende tabata un paar di ora prome cerca Donata. Esnan cu ta haciendo encargo di operations ta un solo persona y e fundacion ta un solo persona. Tres persona a organisa e evento aki. Donata no a mira su mail cu e por a bisa Lampe cu si e por a manda un reemplasante. E persona aki tabata tey tambe cerca Donata, pero no a bise nada tampoco. E ultimo ora, ora cu a manda mensahe cu lo bay cuminsa, Lampe a indica cu a manda un email, pero ta dificil pa mira tur cos pareu na ultimo momento. Curpa a keda afo, door cu no a mira un email. Mas tristo, e persona tabata na radio cu Donata, ta boek un propaganda cerca dje. E tabata algo particular.

Raiz tabata tey presente. Informacionnan cu a haya ta cu nan a bisa cu nan a bay den desacuerdo cu Latina, un rato prome cu e debate a cuminsa. Donata a splica cu e tabata patras ta handle e holoshi. Te caminda cu e sa, den kleedkamer, nan a drenta, nan a cuminda Donata masha elegante. Cierto momento Donata no a ripara ki ora nan a sali, pero via nan headphone, nan tabata sincronisa tur esnan cu ta traha cu luz, cu cortina, cu zonido. Tabata momento cu ora cu Wilmer tabata menciona nan nomber, a bisa nan cu nan tabata den e camber. Na momento cu a bay wak den e camber, nan no tabata tey mas. Kico a pasa, te awor aki no a haci’e oficialmente cerca Donata. Nan tabata cerca di dje, caminda cu por a papia cun’e. Na momento cu ta den un actividad asina aki, bo cabes ta den diferente caminda pareu. A mira nan drenta den kleedkamer, pero no a mira nan sali. Nan por a bin bek cerca Donata y bisa cu na no tabata di acuerdo cu e situacion y cu ta retira, lo tabata tin un bista. Ningun hende no a acerk’e.

Aparentemente nan no tabata di acuerdo cu decoracion y henter e setup di anochi y cu nan lo a pidi e organisadornan pa cancela e evento aki, pasobra e no ta cuadra cu nan standard. Y si ta berdad loke a wordo bisa, no ta bon. Esey kiermen cu si invita nan pa bin na cas di hende y si nan ta biba den mondi, nan lo nenga pasobra nan lo kier papia den airco, por ehempel.

Donata a splica tambe cu banda di 3’or di atardi, ora cu e decoracionnan a wordo haci, a dicidi saca un potret y mand’e pa tur esnan cu lo a bay participa den e evento cu lo tabata riba escenario. Donata tin tur whatsapp di tur esnan cu el a manda. A manda hasta medionan di prensa y tur a hay’e nice. Esey ta palabra cu a wordo uza den e whatsapp. El a wordo acepta. Raiz a haya e potret for di delanta kico nan ta bay haya riba escenario. Pero cu nan a comunica cu Donata, no. Ta via via hente a bin tende cu no tabata pa motibo di escenario. Ta pa motibo cu tin tiki hende y no tin un medio ta transmitiendo. Nan ta full fout bezig pasobra tabata tin dos radio transmitiendo. NoticiaCla a bisa cu e lo tabata yegando laat. Tabata tin contacto cu tur persona, na tur momento. A pidi esnan cu bin free, por bin esey tambe. A papia na varios otro radio tambe. Tur cos tabata habri pa ken cu ta pa haci e streaming eynan tambe. Pa canal 22, tambe a pidi pa por suministra nan e señal y ta mand’e pa e canal. Tin cu corda ta tres hende den e organisacion aki y esey no tabata posibel na final.

For di Raiz mes, nan no a tende nada. Nan no a comunica cu nan. Pa loke ta AVP, te asina leu, tampoco no a duna cuenta, pakico a tuma e decision aki. Esey ta mustra cu Donata a keda busca e informacion p’akico. E debate aki ta mustra pa e mustra na comunidad, na nan siguidornan kico ta nan plan, defende nan sistema di Gobernacion y no ta Donata mester di e pueblo, no ta Latina, no ta fundacion mester di e voto di e pueblo. Ta e partidonan tin mester di e voto.