E cifranan di Covid di diabierna siman pasa ta indica cu tin 40 caso activo cual ta un cifra hopi positivo. E siman prome e tabata na 62. “Esaki sigur ta duna nos e trankilidad cu nos tin mester”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa. Actualmente no tin ningun persona den Cuido Intensivo aki na Aruba. Na Colombia tin 4 persona cu e speransa cu nan por recupera pronto pa nan por bolbe Aruba. E cifranan aki ta mustra cu nos ta riba e bon caminda y ta confirma cu e maneho di Gobierno tabata efectivo y cu decisionnan cu a wordo tuma tabata na tempo tabata prudente y responsabel. “Pa esaki un biaha mas mi kier gradici tur esnan cu a yuda nos y ta yudando nos den e situacion aki di covid. E ta un crisis ainda pero nos ta evaluando aworaki pa descala sinembargo nos lo keda monitoria tur loke ta sosodiendo”. Prome Minister a expresa cu ta hopi importante pa nos sigui cuida. Despues di dos aña, sigur tur hende sa kico pa haci y kico no mester haci. Ta sigui importante pa sigui vacuna. Diaranson e siman aki, e unidad mobiel lo ta den Centro di Bario Lago Heights pa esnan den vecindario por tuma nan vacuna. Tambe por vacuna diariamente na DVG. “Ni ami ni ningun hende por garantisa cu no lo bin un otro variante den futuro of cu nos lo mira un otro ola den futuro pero loke si mi por garantisa ta cu Aruba ta miho prepara aworaki pa cualkier cos cu mester bin ainda. Pero pa esaki nos mester di abo tambe, pa bo cuida y sigui vacuna pasobra Covid tey, apesar di e cantidad abou. Na otro paisnan cu cantidadnan ta mas halto pero aki na Aruba nos ta conta riba bo. Nos a flexibilisa casi tur medida, hasta pa drenta Aruba no tin exigencia mas cu bo mester ta vacuna of bo mester test pasobra el a wordo elimina diasabra ultimo y cu esaki nos ta spera di por sigui stimula cu nos tursitanan por bin Aruba. Pero mi ta pidi atrobe, ban sigui cuida pasobra bo ta stima bo mes, bo famia y Aruba. Aruba ta conta cu bo”, Prome Minister a duna di conoce.

