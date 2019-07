Apertura oficial di Stroke Unit na Hospital

Dr. Horacio E. Oduber Hospital ta orguyoso di anuncia cu aworaki tin dos cama di Stroke Unit den e edificio nobo riba piso 3. Enfermeranan di departamento B3 hunto cu Dr. Emile Keuter, neurologo, y director di cuido, Ezzard Cillié, a bini hunto pa celebra e momento importante aki. E deseo pa tin un Stroke Unit den Hospital a cuminsa hopi aña atras. Pa realisa esaki tabata un trayectoria largo cual a rekeri hopi preparacion, educacion y specialisacion di enfermeranan y hopi teamwork.

Sra. Ruthmila Odor-Croes, Zorgmanager B3 & Stroke Unit, a splica cu mester a prepara e camber specialisa teniendo na cuenta cu tabatin mester di monitor nobo, duna training extra, y e logistica cu mester cambia pa cu esaki. Te cu recien tur pashent di stroke cu a drenta Hospital y cu mester a haya remedi special, a laga nan drumi den Intensive Care of Medium Care. Awo nan por keda den e Stroke Unit, unda cu enfermeranan specialisa lo conecta e pashent na monitor y controla entre otro su curason.

Idea ta pa Hospital cuminsa cu 2 cama y den futuro lo bira 4 cama p’e monitoring di pashent. Tin hopi pashent cu ta drenta Hospital tur siman cu stroke y e idea di e Stroke Unit ta cu e enfermera specialisa den neuro por observa e pashentnan cu mester di hartbewaking. E diferencia grandi cu tin den e camber aki y cualkier otro camber, ta cu pashentnan aki ta na monitor y e enfermeranan ta mira nan constantemente. Ta custuma di haci esey den Intensive Care, pero awor lo por aplica esaki tambe akinan. Riba e seccion mes tin 4 cama caba pero a habri 2 oficialmente pa haci hartbewaking pa pashentnan di stroke. Esaki ta un logro hopi grandi, sra. Ruthmila Odor-Croes a duna di conoce.

Un pashent cu a haya stroke mester di hopi sosiego, specialmente e prome 72 ora. Unabes cu e prome 72 oranan pasa ta importante p’e famia ta parti di e proceso unda cu nursenan ta splica e famia con pa yuda nan ser keri. Tin stroke mas leve manera un TIA (transient ischemic attack) of strokenan hopi pisa y e pashent mester siña ful di nobo con pa biba cu e banda cu ta bon y con pa stimula e banda cu no ta bon di man of pia. E lo mester siña papia di nobo, siña guli y haya rehabilitacion pa recupera miho posibel.

Dr. Keuter, neurologo, a duna di conoce cu a haci nan maximo esfuerso durante e proceso pa bin cu un Stroke Unit. Si un pashent cu stroke yega na emergencia, e enfermera di neurologia mes ta baha busca e pashent y bay cun’e riba B3 pa control’e. Asina aki ta gana tempo. Loke ta hopi importante ta e Team di Stroke Unit, pasobra tur hende den Hospital por acerca y puntra e team cualkier informacion cu tin mester pa cuido di pashent. E proceso pa tin un Stroke Unit no tabata facil, pero poco poco a yega na e resultado bunita aki danki na un y tur cu a yuda haci esaki posibel.

Comments

comments