Diahuebs a tuma luga apertura oficial di Centro Ortopedagogico Aruba (OC), cu algun aña pasa a cuminsa traha riba e proyecto y Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, por mira esaki cu yen di emocion. Ora di mira e desaroyo cu a tuma luga y e trahadonan cu a cuminsa den esaki, cuanto trahado a bin acerca. Tabatin un momento dificil den Gobierno ora cu a bin cu ‘personeel stop’, pero asina mes a logra percura cu tin suficiente hende pa traha na OC.

E trabou haci na OC ta na bienestar di comunidad. Hopi hende no ta realisa riba e importancia di un departamento asina. Tin hopi experto trahando, cual ta e unico caminda cu tin aki na Aruba cu por duna cuido na esunnan cu ta forma un risico of ta bay forma un risico grandi pe comunidad. E departamento di OC ta vital importancia pe siguridad di Aruba.

“Mi ta elogia tur trahado cu ta traha bou circunstancianan hopi dificil”, el a duna di conoce. E mandatario ta corda cu na momento el a bira Minister, literalmente hopi di nan tabata yora pa e condicionnan cu nan tabata traha den dje. Hopi tabata contento y e mandatario a mira e empleadonan haci presentacion y e tabata sinti su mes hopi orguyoso di e desaroyo di nos hendenan. A bin expertonan for di Hulanda pa asina forma parti di e team, pasobra nan ta reconoce e profesionalismo y e trabou haci. E mandatario ta sigur cu e empleadonan mes lo expresa esey, pa mira un cambio grandi den nos hendenan.

Nos profesionalnan a crece den un departamento bunita, cu ta haci cu awor nan por duna e servicio cu mester na e hobennan. Minister di Husticia ta kere cu e departamento aki lo contribui cu aki poco aña lo tin hopi menos hoben cu lo yega KIA. No por preveni cu algun lo yega KIA, pero por preveni cu hopi no lo yega. Por preveni dolor di hopi mucha y di nan famia pa ora di sufri door cu no tin un caminda pa interna e mucha cu na un edad hopi jong ta mustra di tin problemanan serio, social, emocional y mental.

Tampoco no por duna guia na un modo cera, e mandatario a indica. Pasobra aki na Aruba tin hopi otro facilidad pa duna guia. Pero si no saca un mucha for di su ambiente pa un temporada un tiki mas largo, pa despues di pone den e sistema y pone bek, e no lo logra. P’esey e facilidad aki si ta duna e posibilidad ey. Minister Dowers tabata contento di por a cana e caminda cu e empleadonan cu tabata t’ey desde cuminsamento. E mandatario ta satisfecho cu e grupo di hende cu tin e dedicacion y e tin e confiansa cu e futuro di hopi di e hobennan lo ta miho.