Siman pasa minister di Cultura tabata tin e honor y placer di por efectua e apertura di e exposicion “My neighbor has petroglyphs in her backyard”- “Mi bisiña tin petroglifo den su cura”. Durante su discurso e mandatario a trece dilanti cu ta trata di un exposicion di un bunita herencia cultural di Aruba, e pinturanan riba baranca cu ta existi mas o menos mil aña. E mandatario a comparti un tiki di historia di e pinturanan Indjan. Ela trece dilanti cu e creadornan di e pinturanan aki tabata tin un papel importante den nan comunidad, comparabel cu curanderonan te den mitar di siglo pasa na Aruba. E creadornan tabata tin ceremonia y formanan pa contecta cu otro dimensionnan di bida y cu universo. E informacion obteni nan tabata traduci den e pintura riba baranca y den grotnan. Por distingui pinturanan cu figura humano, cu forma di bestia y otronan geometrico. Segun Minister Xiomara Maduro loke ta keda un misterio pa nos te dia di awe ta nan nificacion. Di e tempo cu e pinturanan a ser traha te awendia nan tabata testigo y victima di actividadnan di hende, uzo y maluzo di naturalesa y construccion di edificionan. E pinturanan aki tin un forsa y energia singular y ta inspiracion pa artistanan local y internacional. Pa menciona algun obra di artistanan local cu a uza e pinturanan aki ta Stanley Kuiperi cu su coleccion “Ritual Grounds (1990)”, den diseño di stampia door di Nigel Matthew (1997) y riba e biyetenan di florin Arubiano diseña door di ex director di Museo Arqueológico Aruba Evelino Fingal y recientemente door di Nigel Matthew. E pinturanan di Indjan tabata un inspiracion tambe pa e grupo di baile “Alice Farley Dance Theatre” cu a estrena e baile contemporaneo “Spirito di Ayo”.

E mandatario a gradici e artista renombra internacionalmente Sr. Sjoerd Martens pa su trabao di a scoge nos pais pa haci e investigacion y haci e exposicion aki caminda ta ofrece Aruba su creacionnan artistico, inspira tambe riba e pinturanan riba baranca. Esakinan a capta Sr. Martens su atencion y mescos cu shaman y curanderonan el’a conecta cu otro dimensionnan di e realidad di bida. Asina a nace obranan cu ta mustra e beyesa unico di e pinturanan, nan medio ambiente pero tambe e riesgo y peligernan cu nan ta core door cu hende ta invadi nan espacio y spiritualidad. E pinturanan riba baranca tin un balor grandi como herencia cultural di Aruba. Realidad ta cu ainda nan no tin proteccion legal. Esaki ta un tereno cu falta mas trabao pa haci. Lamentablemente tin algun hende cu kier a laga nan rastro atras door di desagra e pinturanan scirbiendo nan nomber riba nan. Segun Minister di Cultura ta masha importante tambe pa educa y conscientisa nos comunidad pa sa e balor di nos herencia cultural. Pa asina hunto nos proteha y conserva loke ta nos patrimonio cultural. Ta nos mes na prome luga mester ta orguyoso di nos patrimonio na nivel nacional. Cada cuidano cu tin vinculo special cu Aruba por contribui tambe door di reconoce y promove e grandesa di e pinturanan riba baranca y contribui na nan cuido. Di e forma aki hunto nos por traspasa tesoronan cultural pa futuro generacionnan di Aruba. Minister Xiomara Maduro a expresa palabra di danki tambe na Mondriaan Fonds cu a pone fondonan disponibel pa por a haci invesitigacion y e exposicion aki posibel. Na final a gradici director y personal di MANA y tur esnan cu a traha pa a haci e exposicion aki posibel.

