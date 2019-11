Apertura di exposicion di Sra. Rani Verde na Camara di Comercio y e ta bon bishita

Diabierna 1 di November Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK) a tene e apertura oficial di su di ocho exposicion di arte. Cu e meta pa duna un aporte na artistanan local, e exposicion aki ta reemplasa e exposicion di sr. Van den Heuvel cu a keda exponi durante un aña na KvK. Como artista local e aña aki a toca turno na Sra. Rani Varde cu a presenta su obranan di arte hibando e tema “In search of peace”. Sra. Rani Varde ta naci na India y pa 24 aña caba e ta practicando y experimentando su creatividad via pintura. E ta expresa su herencia cultural den su obranan y ta inclui diferente elementonan cu ta refleha su personalidad. Pa Rani e ta un placer ora e por inspira otro personanan via su obranan. E ta sinti cu e momento cu e ta traha riba su obranan ta momentonan hopi special pe spiritualmente caminda e ta alabes inspira y asina tambe e a crea su propio estilo di pinta su obranan. Por mira mas di su obranan via su pagina di facebook artzbyrani of su instagram art_by.rani. E apertura di ‘In search of Peace’ a conta cu presencia di varios empresario y interesadonan cu a bin pa admira e arte, cu por cierto lo keda exponi pa un aña largo na Camara di Comercio. E Diabierna atardi aki tabata sigur uno hopi ameno caminda e bishitantenan a disfruta di snacks y bebida mientras nan por a aprecia e exposicion cu ta dorna e area di recepcion di KvK. Durante e anochi aki ya caba tawatin interes di coleccionistanan pa cumpra algun di e obranan di Sra. Rani Varde. Camara di Comercio ta gradici sra. Rani Varde pa acepta e invitacion y exhibi su obra di arte den nos edificio y ta invita un y tur pa pasa libremente durante oranan di oficina, di Dialuna pa Diabierna, entre 8:00 AM y 4:30 PM pa admira e pinturanan. Alabes KvK ta gradici tur cu a bishita e apertura di e exposicion. Esnan interesa pa haya mas informacion tocante e posibilidad pa exhibi na KvK por manda un e-mail pa: [email protected] of yama na 582-1566 ext. 27/30/42.

