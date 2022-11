Pa algun aña caba Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) ta duna su espacio na nos artistanan local y brinda nan e oportunidad di expone nan bunita creacionnan. Arte ta bin di inspiracion y creacion, y ta stimula y inspira otro tambe. E ta forma parti di e identidad di un persona, su cultura y pais. E biaha aki ta toca turno na sra. Rhoda Berg pa expone su arte y alabes embeyece e murayanan den e area di recepcion di KvK.

Diamars 8 di november pa 5’or di atardi KvK lo inaugura e exposicion oficialmente. Comunidad completo ta keda invita pa e inauguracion y. Ariba e dia di inauguracion por admira e obranan den bon ambiente hunto cu un bebida y algun pasaboca. E obranan lo keda colga pa publico por pasa admira nan durante un periodo di un aña. Aña pasa KvK a expone obranan di Fundacion Crea Arte, Sra. Miriam de L’Isle.

Rhoda Berg a nace riba 11 di april 1957 na Aruba. Despues di a traha dedica na e profesion di maestra pa mas cu 40 aña, Rhoda a baha cu pensioen na aña 2018.

Rhoda a discubri e arte di pintura durante e añanan trahando como maestra di scol y a dedica mas tempo na e arte aki despues di a baha cu pensioen y a sigui pinta y a cuminsa gusta e arte di pintura aki mas y mas y ta sigui dedica su mes na pinturanan riba canvas mas tanto.

KvK ta gradici sra. Rhoda Berg pa participa na KvK su exposicion di arte anual y expone su obra den e edificio di KvK. Si bo persona ta desea di ta presente riba 8 di november fabor di registra via e link https://docs.google.com/…/1di0wD7owswVu…/edit.

Un invitacion cordial ta bay pa un y tur pa pasa libremente durante orario di oficina, di dialuna pa diabierna, entre 8:00 AM y 4:30 PM pa admira e diferente obranan di arte. Esnan interesa pa haya mas informacion tocante e posibilidad pa expone nan obra na KvK por manda un e-mail pa: [email protected] of yama na 582-1566 ext. 27/30/42.