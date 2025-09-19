Diamars ultimo 16 september 2025 a tuma luga e apertura di e Declaranten Cursus. Departamento di Aduana hunto cu e asistencia y facilitacion di Aruba Trade & Industry Association (ATIA), ta duna e curso aki na 28 persona cu ta haci trabounan/proceduranan aduanal di declaracion di documento na momento cu mercancia drenta y sali for di Aruba.

Den presencia di director di Departamento di Aduana, sr. Roderick Croes, director di ATIA, sr. Herrick Henriquez, y hoofd di e curso Declarant, sr. Marcelito Pablo y docentenan, a duna palabra di “bon bini” na e cursistanan y un splicacion general di e contenido di e curso aki. Esaki ta e di ocho curso cu ta ser organiza pa ATIA y Aduana. E meta di e curso ta pa brokers y importadornan por haci e trabou di declaracion, como tambe cumpli cu tur formalidad di Aduana, na un manera mas efectivo y eficiente. Na su turno door di hisa e compliance, esaki ta facilita comercio grandemente paso por procesa documentonan mas lihe. E curso aki tin hopi beneficio mirando cu brokers y importadornan ta haya mas conocimento den e parti legislativo di Aduana manera e Ordenansa Nacional “In,- Uit,- en Doorvoer”, mas conocimento di e tarifanan di Impuesto di importacion, douanewaarde, e sistema di Asycuda, y mas procedura di Aduana.

ATIA y Departamento di Aduana ta desea e cursistanan hopi exito.