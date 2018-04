Apertura di e centro di cateterizacion ta un logro grandi pa Aruba

Un stap hopi grandi a wordo logra cu e restructuracion di e compleho di cateterizacion na Hospital Dr. Horacio Oduber. Director di Horacio Oduber Hospital, Sr. Ezzar Cillie ta amplia.

Imagina pashentnan cu ta wordo manda afo pa wordo yuda. Cu apertura di e facilidad aki, lo bay acapara tur e tipo di pashentnan akinan. Esey ta nifica cu e chens cu ta sobrevivi un atake di curason e grupo di cardiologonan por actua hopi lihe.

Tambe Sr. Cillie a informa cu hospital tin un acuerdo masha grandi cu dos hospital grandi na Hulanda. Dos specialista Europeo lo keda supervisa nos dokternan local riba e maneho di e ekiponan pa 2 aña. Despues di e intervencion aki, ta un intervencion kirurgico, dus un ‘open heart surgery’.

Esaki ta nifica cu hospital ta genera mas confianza cu comunidad y tin e beneficio unda cu e pashent di curason no mester bay biaha mas cu e tipo di emergencia aki pasobra e por wordo atendi den un forma profesional na Aruba mes.

E iniciativa aki a tuma luga for di aña 2012 caba cu un mision cu a pone nan dicidi di bay dilanti cu e stap grandi aki. Tin mas cos cu lo bay haci durante añanan. Tin hopi mas cambionan positivo envolvi den servicionan nobo di hospital unda por ehempel ta den combersacion pa introduci e servicio di Reuma cu ta bay cuminsa bou guia di Profesionalnan di St. Maarten cu ta renombra y reconoci na Hulanda caba, y si tur cos a bay bon na Juli lo bay cuminsa cu e area nobo aki.

Por ultimo, Sr. Ezzar a bisa di cu e interes ta existi pa duna ayudo na pashentnan di afo tambe, pero na prome luga ta Aruba y e necesidad di Aruba. Pero por a confirma cu tin hopi interes di parti di Boneiro y San Maarten cu a mustra interes riba e facilidad, aunke esaki no a wordo confirma ainda.

Comments

comments