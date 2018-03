Apertura di baseball clasico 40+

Nos Directiva ta orguyoso di anuncia nos di 3er Campeonato di Baseball Veterano aki na Aruba, 10 di Maart 2018 na Stadion Nadi Croes/Crismo Angela na Sta. Crus.

Tur pelotero cu a cumpli 40 aña y ta desea di ta activo atrobe den baseball por aserca 8 diferente team pa afilia y ban hunga e Deporte tan gusta di Baseball.

Nos di 3er Campeonato consecutivo lo wordo dedica na 4 gran baluarte di BaseBall Arubano.

1. Richard Vincent Simon e mihor shortstop di Aruba. Un persona sigur cu tur calidad pa a firma pero no tabatin e suerte pa un scout pasa aki banda y firme.

Richard cu Fio wester ta posee un record di 19 dobbel play den 21 wega regular di campeonato di baseball AA.

2. Carlos Javois .(ex Pepsi Cola, Amstel BBC). Tremendo 2da base y coach den su tempo.

3. Wilfrido Frido Dirksz di sta Cruz Royals. Tremendo bateador y right fielder.

4. Harold “ Colo” Jacobs. Colo tabata short stop, pitcher, outfielder y un tremendo bateador. Ora cu Colo tbt den wega su Equipo Richmond tabata hunga manera leonnan. Colo Tabatin diferente campeon bate den little league, Softball cu Checkpoint Color.

Anualmente nos ta trata di busca hunto cu nos peloteronan e baluarte nan pa nos honra nan na bida, pa nan disfruta di nan reconocimento hunto den seno familiar.

Apertura ta stipula pa 12:45 Pm na Stadion Nadi Croes/Crismo Angela. Pero e dia aki nos ta cuminsa 10:30 AM cu un partido candeloso entre e teamnan Campeon Marlboro Burger King Classics vs Sub-Campeon Ecotec Leftovers, pa dos aña consecutivo nan ta gozando di e titulo nan aki. Pa 1:30 Pm tin otro bon wega entre Spuiters Quality Chiropractic vs The New Arrivals y nos ultimo bon partido pa e prome dia di wega nan ta 3:30 Pm entre Unforgettable vs Blue Lotus Holding.

Entrada ta gratis, pero si ta desea di contribui financiero lo tin un box disponibel na Bar y Cushina. Nos ta tratando di logra haña judansa di Comercio pa nos cubri gastonan cu ta encera uso di dos Stadion na Aruba, cumpra bala, Paga Umpires etc. Cada contribution ta juda nos eherce e bunita deporte di Baseball. Y tin BON wega di baseball, sin enemistad y sin problema. Jega cu bo famia, di chikito te grandi y goza di algun ora dushi, ameno y sano. Nos no por lubida na cuminza na agradesi nos cuerpo di Umpire, nos Scorer nan, nos Comision di Bar & Cushina pa nan aporte pa juda un ves mas den aña 2018. Pueblo jega masal, bin apoya e pelotero, cual por ta bo partner, jui, omo, sobrino, primo o welo y siña for di dje con ta dal e bala y core basenan cu energia pa score careda..

Comments

comments