Apertura di aña escolar 2019-2020 na Colegio EPI

Colegio EPI ta den su proceso di prepara pa e apertura di aña escolar 2019-2020 y pa es motibo ta comparti e siguiente informacion importante pa tur studiante nobo y existente.

Na momento cu un aplicante a cumpli cu tur rekisito academico, a paga nan schoolgeld, y ta acepta oficialmente como studiante nobo, e lo haya notificacion door di e unidad specifico na unda e la aplica. Si esaki no a pasa ainda of e aplicante mes a dicidi pa un otro opcion cu no ta EPI, nos ta recomenda pa e tuma contacto lo mas pronto posibel cu e unidad specifico unda e la aplica. Areglo di pago pa cu schoolgeld ta posibel y por haci esaki na e departamento Financiero na EPI mes di dialuna pa diabierna di 9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Ariba e dianan 13 y 14 di augustus 2019 ta obligatorio pa tur studiante nobo (promer aña di tur programa) como tambe esnan cu ta ripiti e promer aña pa bin EPI y yena un “Intake Formulier”. E lugar unda e yenamento digital lo sosode ta na nos edificio di OLC (Open Leercentrum). Tur studiante lo mester meld ariba e fecha y durante e orario indica na e balie di OLC pa asina haya instruccion di e proceso pa yena e “Intake Formulier”. E yenamento digital di e “Intake Formulier” ta tuma entre 15 – 25 minuut pa complet’e.

13 di augustus 2019:

• Unidad Economia di 8:00 AM- 9:45 AM.

• Unidad Ciencia y Tecnologia di 10:00 AM – 11:45 AM.

14 di augustus 2019:

• Unidad Salubridad y Servicio di 8:00 AM- 9:45 AM.

• Unidad Hospitalidad y Turismo di 10:00 AM- 11:45 AM.

Ariba 15 di augustus 2019 lo reparti entre otro roosters, studenten handleiding, programa academico pa e aña escolar, y otro informacion relevante. E programa pa cada unidad ariba e fecha aki ta como lo siguiente:

Unidad Ciencia y Tecnologia

• Tur studianten (nobo y ripitiendo) di promer aña di tur programa lo mester ta den Auditorium pa 9:00 a.m.

• Ta spera tur studiante di e di dos aña y e di cuater aña di tur programa pera pa 10:00 a.m. den diferente klaslokaal na e unidad cu nan mentor.

Unidad Economia

• Tur studianten (nobo y ripitiendo) di promer aña di tur programa lo mester ta den Auditorium pa 8:00 a.m.

• Tur studiante di e di dos, tres y cuater aña di tur programa ta spera nan pa 9:00 a.m. na e unidad.

Unidad Salubridad y Servicio

• Studiantenan (nobo y ripitiendo) di promer aña di tur programa ta spera nan pa 9:00 a.m. na e unidad.

• Studiantenan di e di dos, tres y di cuater aña di tur programa ta spera nan pa 1:00 p.m. na e unidad.

Unidad Hospitalidad y Turismo

• Registracion di tur studiantenan (nobo y ripitiendo) di promer aña pa e programanan Hospitality Management y Culinary Arts – 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

• NOTA – Studiantenan di e di dos y tres aña di tur programa ta registra ariba 19 di augustus di 9:00 am. – 4:00 p.m.

Ariba 16 di augustus 2019 lo no tin skol como cu EPI su staf y personal completo lo ta participando den un personeelsdag.

Ariba 19 di augustus 2019 lo no tin les pa studiantenan di e di dos, tres y cuatro aña di tur programa di tur unidad, como cu tur studiante di promer aña (nobo y ripitiendo) di tur programa lo ta bezig cu “Intake Gesprekken” na tur unidad. Tur studiante di promer aña lo ricibi informacion di nan unidad specifico referente na e orario di “Intake Gesprekken”.

Lesnan pa tur studiante lo cuminsa oficialmente ariba 20 augustus 2019.

Di parti di nos tur na Colegio EPI nos kier a desea tur studiante nobo y existente un cordial bon bini na aña escolar 2019-2020. Cu sabiduria, compromiso y determinacion acompaña cada un di boso pa por finalisa e aña escolar cu exito!

Comments

comments