Na momento cu e pandemia di Coronavirus a bati na porta, manera tur otro pais, Aruba tambe a conoce cancelacionnan di barco crucero. Pero pocopoco nos a cuminsa haya barco bek y mester a haci algun adaptacion pa por a ricibi barco crucero bek. Despues di e prome dos luna turbulento di 2022, por a mira cu e otro lunanan tabatin un recuperacion positivo.

Na luna di januari y februari, Aruba Ports Authority N.V. (APA) a mira aproximadamente 17 cancelacion y a nota cu esey a impacta e recuperacion. Esaki a ocuri net ora cu e recuperacion tawata bayendo riba e bon caminda y e ola di Omicron a bati na porta y e cancelacionnan a lanta cabes. Na final di februari, el a cuminsa lanta bek y ocupacion di barco crucero a recupera drasticamente.

P’e prome 6 lunanan (te cu juni 2022), APA a yama bonbini na 263,472 pasahero di barco crucero, cu ta un resultado di 61% di recuperacion compara cu e mesun prome 6 luna di aña 2019. APA a ricibi 162 barco crucero, cu ta 5 crucero menos cu e durante e mesun periodo di 2019. Kiermen, nos ta ricibiendo barco crucero pero e ocupacion abordo ainda ta recuperando, pa cual e lunanan mei y juni tin e miho ocupacion desde e pandemia.

Juni 2022 tabata e miho luna desde pandemia, unda Aruba a ricibi 6.3% mas pasahero di crucero compara cu juni 2019. Den luna di mei, pa prome bes, nos waf a ricibi e mega crucero di Royal Caribbean, cu desde e tempo ey ta bishita nos waf cada 2 siman y cu a trece casi 6000 pasahero den e ultimo yegada.

E team di APA hunto cu su partnernan a traha duro pa por a logra trece e mega crucero aki. Ta bon pa agrega cu ora mira e prome yegada di un barco asina na Aruba, cu no ta dos siman prome a regla esaki. Ta negociacion intenso a tuma luga for di hopi luna prome, pa por finalisa tur detaye pa e yegada. No solamente pa e promocion cu e crucero mester haci pa yena e barco, sino pa e cambionan den infrastructura cu Aruba Ports Authority N.V. mester a realisa pa acomoda e mega-crucero aki den nos waf.

P’e resto di aña 2022, ta spera di cera e aña c’un recuperacion di mas of menos 65% mirando cu no tin un otro evento global of regional cu por impacta den un forma negativo. Claro cu awor nos ta den temporada di horcan y tradicionalmente e cantidad di yegada di crucero ta baha drasticamente. Pero asina mes, cu yegada di entre otro e mega-crucero, ta duna un bon empuhe na e cantidad di pasahero y na e spin-off effect cu ta sinti mesora den nos economia.

Den e parti di carga, cu ta yega primordialmente na e waf di Barcadera, ta nota un recuperacion den cantidad di container (TUEs) YTD di aproximadamente 90%. Pues, probablemente e bon recuperacion den nos turismo, cu ta traduci den hotelnan cu capacidad halto, ta bira combustibel pa crecemento di nos economia. Y como cu nos isla ta importa mayoria producto, mesora ta nota aumento den cantidad di containernan di carga cu ta yega Aruba semanalmente, specialmente for di Merca, pero tambe di varios otro parti di mundo.

Tocante Aruba Ports Authority:

A funda Aruba Ports Authority N.V. na aña 1981. E compania ta pertenece 100% di Gobierno di Aruba y tin 80 trahado den servicio directo. Hunto ta maneha e dos wafnan di Aruba, pues tanto esun di crucero na Oranjestad como tambe esun di carga na Barcadera, unda nan tin un acuerdo di operacion cu ASTEC. Pa aña ta yega mas o menos 330 crucero na Oranjestad y un otro 905 barco di carga na Barcadera (sin conta barkitos y launch services), prome cu e pandemia. E compania ta stabiel y ta bou maneho di Marc Figaroa.