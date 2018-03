APA tin plannan grandi pa tereno di ex Free Zone

Director di APA, Sr. Jossy Figaroa a splica cu nan a rechasa algun oferta interesante di algun companianan di barconan crucero ya cu nan tin plannan grandi pa tereno di unda Free Zone tabata anteres. Sr. Figaroa ta splica.

Companianan manera Carnival y Royal Caribean Cruise entre otro lo tabata algun di e companianan interesa pa bira unico doño di e tereno aki na Aruba. Pero den un forma enfatico gobierno hunto cu APA a bisa di forma indiscutibel cu no, caminda nan lo mag di haya solamente un parcela si esey lo ta e caso, pero basta nan paga loke mester paga. E ora e liñanan crucero ta mas mara pero pa parcela y no full e tereno. E ora e liñanan crucero ta hopi interesa pa e tereno.

APA tin plannan grandi pa cu e tereno y Aruba mes tin inversionistanan local pa desaroyo di e tereno. Con ta bay desaroya, esey ta e discusion awo. Loke kier den e tereno ta pa Aruba tin algo pa e ta orguyoso di dje. E ta bay ta un proyecto masha bunita mes y door di cambio di gobierno, APA a duna gobierno tur e espacio pa trece su adaptacionnan y ta spera di haya aprobacion pronto y pa APA pone criteria ken ta bin na remarca pe. No ta gobierno ta duna tereno na hende, esey ta APA. Tin criterianan fiho cu mester cumpli cun’e, pa bin na remarca.

For di paisnan manera Venezuela, Merca y hasta Hulanda tin interes den e tereno aki. Pero APA ta kere cu door cu den bista di APA e ta e ultimo prime land di Aruba, y ta mas cu fair pa duna inversionistanan local bin na remarca pa haya un percela pa nan por desaroya. E companianan crucero mas sigur lo negocia pa baha e prijs y esey no ta cumbini APA y tampoco Aruba. Locual cu e companianan crucero kier ta pa tin un pida tereno unda cu tur nan hendenan lo bay eynan y e touroperatornan lo no tin trabao mas pa nan y esaki ta algo inaceptabel pa APA, segun Sr. Jossy Figaroa, director di APA.

Comments

comments