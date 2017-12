APA: Retraso di un barco a causa cu tabatin scarsedad di cierto producto na Aruba

Den fin di siman tabatin scarsedad di varios producto na Aruba. Tanto nos consumidornan local como nos bishitantenan no por a haya nan productonan di custumber specialmente berdura y fruta.

Manera ta conoci den december normalmente ta un lunadruk den nos wafnan tanto na Playa como na Barcadera. Semper ta trata e cantidad di barco den e lunaakiconhuntamente cu Douane di tal manera cu pueblo no ta keda sin haya su productonan di custumber.

Locual cu a pasa siman pasa ta cu un barco cu ta bin tur siman Aruba cu hopi container for di Merca a haya un retraso di basta ora cu e consecuencia cu e no por a haci uso di e espacio cu tin reserva pa e barco aki na e waf na Barcadera pa mara diamars mainta. Ora cu e barco a yega Aruba ya tabata tin un otro barco cu ta mara na waf den e espacio cu tin reserva pe. E barco cu tabatin retraso a dicidi pa no keda warda riba e barco cu ta den waf ta completamente descarga y a scoge pa bay Corsou.

Diasabra mainta e barco aki a drenta waf na Barcadera y cu cooperacion di e personal di e operador di e terminal a percura pa baha tur e containernan cu tabata destina pa Aruba e mesun dia. E situacion cu a surgi ta uno cu APA ta purba pa evita semper pero den e caso aki lamentablemente e no a sosode. Lo bay sinta internamente cu otro pa analisa kico exactamente a causa e retraso y con pa actua den un situacion similar pasobra pueblo no por keda sin haya su productonan cu e ta conta riba dje.

APA ta pidi disculpa na tur empresa y tambe na e pueblo di Aruba en general cu a bira victima di locual cu a pasa den fin di siman cu e productonan di custumber no tabata disponibel. Tambe APA ta gradici e personal di e operador di e terminal na Barcadera cu a traha diasabra duro pa baha tur e containernan for di e barco. Un palabra di gradicimento ta bay tambe na e cuerpo di Douane cu a coopera pa e containernan di cual cu tabatin mas urgencia por a sali diasabra mesora for di waf.