Na comienso di e siman aki, a notifica Aruba Ports Authority (APA) di forma informal cu e crucero AIDASol, cu lo ta den nos waf diabierna, a opta pa haci su operacion den bubble. Despues di a busca contacto directo cu AIDA a confirma cu esaki berdad lo ta e caso pa e itinerario aki. E motibo principal pa e operacion di bubble ta cu AIDASol ta riba un itinerarion di 40 dia cu a sali y regresa di Europa. Pa e barco por drenta Europa bek, e mester ta COVID free y pesey a opta pa haci e itinerario aki den un bubble pa asina minimalisa e risico di contagio y proteha nan pasaheronan y tripulacion. Den e ultimo 2 dianan APA hunto cu Aruba Tourism Authority (ATA) tabata den comunicacion cu AIDA pa analisa kico lo por haci. Pa e port of call aki lamentablemente mucho mas no por a wordo haci, pero den e simannan cu ta bin lo sigui hiba combersacionnan pa asina evita e tipo di operacionnan aki. Desde cu e cruceronan a cuminsa opera bek na juni 2021, APA a ricibi mas cu 130 barco crucero di cual tur a opera libremente cu excepcion di e port of call di awe y un otro di siman pasa, cu ta di e mesun linea crucero aki.

Bubble

Esaki kiermen den escencia cu, na cualkier parada di e crucero unda por baha na tera, pasaheronan mester keda den nan bubble. Esey nifica cu exploracion di nos isla den forma independiente no ta posibel. Esey kiermen cu tur cos, for di baha di e crucero y cana rond na waf y hasta pa book un tour mester sosode via e linea crucero mes. E pasahero por scoge solamente for di diferente tournan regla adelanta pa e linea crucero mes via companianan local acredita y cu ta cumpli cu reglanan estricto di protocol di Covid-19 di e barco. Mester remarca cu e tournan disponibel abordo di e barco ta cu diferente compania local cu tin contracto directo cu e operador di barco. Pa Aruba sigur esaki no ta e operacion cu nos ta desea pa nos bishitante crucero experiencia. APA hunto cu su partnernan lo keda enfoca pa mantene un operacion den cual nos bishitantenan crucero por disfruta di nos isla libremente.

