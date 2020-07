APA: Carnival Pride den waf di Aruba

Aruba Ports Authority (APA) ta hopi contento di por traha hunto cu autoridadnan concerni na bienestar di mundo crucero. Barconan crucero un di e principal clientenan di APA y den cuadro di e crisis aki a bin ta preparando pa tin tur protocol den ordo pa cuminsa ricibi barconan cu yega Aruba.

Den cuadro di esaki ta preparando pa ricibi diaranson e barco Carnival Pride, cu tin solamente miembronan di tripulacion abordo. Carnival Pride lo bin nos waf, pa disembarca un parti di tripulacion cu nan ta transporta directamente pa aeropuerto p’asina e grupo aki por cuminsa nan biahe di regreso.

Te cu awor e intencion ta pa e barco keda dos pa tres dia den haf di Aruba.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a extende e no-sail order pa cruise ships te cu September 30, 2020, cual ta significa cu e sector di crucero ta practicamente paralisa y tin varios barco crucero ta nabegando den Caribe y cierto momento ta bay na wafnan pa sea busca provision, bunker, haci cambio di tripulacion, y/of ta opta pa mara temporalmente na un waf. Asina por ehempel, ta ancra den waf di Aruba aworaki e barco crucero di Regent, esta Seven Seas Splendour, cu lo keda te cu e prome siman di augustus den nos waf.

Na e momentonan aki, tur barco crucero cu yega Aruba pa un servicio of otro ta unicamente cu tripulacion abordo, esta sin pasahero.

“APA ta contento cu por asisti e cruceronan unda cu por y asina traha hunto cu agencianan, crisis team, DVG, y naturalmente e lineanan crucero p’asina surpasa e momentonan di crisis aki cu nos tur ta pasando aden” ta palabranan di Sr. Marc Figaroa, Managing Director/CEO di APA. APA su personal hunto cu stakeholdernan ta percura cu tur barco, crucero of di carga, cu yega waf di Aruba ta cumpli cu protocolnan di salud vigente, tanto na bienestar di su personal como di pueblo di Aruba en general.

