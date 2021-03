Anuncio di morto: Vuida Maria Marcela Boekhoudt Maduro

Autora Funeral Home ta anuncia fayecimento di: Vuida Maria Marcela Boekhoudt Maduro

Un ser keri ta un tesoro den nos curason, y perde un ser keri ta manera perde un parti di nos mes,pero e Amor cu nos a comparti lo perdura pa semper.

Cu tristesa na nos curason pero agradecido na Dios pa a bendiciona nos pa un largo tempo cu un Esposa, Mama, Suegra, Abuela y Bisawela ehemplar nos ta participa fayecimento di:

Sra. Vuida Maria Marcela Boekhoudt Maduro

Mihor conosi como Mama of Ija

*23-11-1932 – †15-03-2021

Na nomber di su:

Yiunan: sra.vuida Marlyn Semeleer y famia

Jeanette y Samuel Kelly y famia

Joyce Boekhoudt y famia

Richard y Miriam Boekhoudt y famia

Astrid y Manuel Tromp y famia

Donald y Antonieta Boekhoudt y famia

Annette y Giovanni Dabian y famia

Mariette y Eduard Engelhart y famia

Manera un yiu: Emilaine Tromp (Nieta stima)

Marina Barbieri

Nieto(a) nan: Mary-Ann Henriquez y famia, Mary-Jean Rafael y famia, Glenda Henricus, Esther Croes y famia, Ruth Witjes y famia, Franklyn Semeleer y famia, Joycelin Semeleer y famia, Sergio Semeleer, Giovanni Boekhoudt, Gregory Boekhoudt y famia,Geomar Boekhoudt y famia, Richard Jr Boekhoudt y famia, Reginald Boekhoudt y famia, Emilaine Tromp y famia, Daniyel Tromp y famia, Kimberly Tromp y famia, Donalisa Boekhoudt y famia, Alvin Jr Boekhoudt y famia, Jonathan Boekhoudt y famia,Jonovan Boekhoudt y famia,+Leonardo Boekhoudt y famia, Alexandra Boekhoudt y famia,Marietje Boekhoudt y famia, Madonna Boekhoudt y famia, Ryan Dabian, Giandrick Dabian, Jovan Dabian, Luis-Eduardo Engelhart y famia, Christopher Engelhart y famia.

Bisanieto y bisanietanan

Su ayudante: Ana Montero

Rumannan: †Hiliodoro Maduro y famia

†Reginaldo Maduro y famia

†Pascual Maduro y famia

†Candida Maduro y famia

Sobrino y Sobrinanan

Demas famia: Semeleer,Kelly,Boekhoudt,Helder,Tromp, Koolman, Dabian, Engelhart, Maduro, Barbieri, Ras,Ferguson, Leung,Trimon, Franken,Danies.

Ta invita pa acto di entierro cual lo tuma lugar Diamars 23 di Maart 2021, nos stima defunto lo ta reposa den Misa Sagrado Curason di Jesus for di 1or di atardi. Despues pa Santana na Sabana Basora.

Despues di entierro no ta acepta di bishita di condolencia na cas.

Disculpa no s si den nos tristesa nos por a lubida un of otro famia of ser keri

Comments

comments