Bou di halanan di Dios mi ta sigur
Abo cu ta biba bou di amparo di Altisimo, ta hospeda den sombra di Dios omnipotente, bisa Señor: “Mi refugio, mi forti, mi Dios, den kende mi ta pone mi confisansa!’’
Salmo: 91
Cu imenzo tristeza na nos curazon pero conforme cu boluldad di Dios
nos ta participa fayecimento di nos estimado
Robert Hubert Jeandor
Condecora como Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mayornan: †Fransisco y †Cecilia Jeandor-Bermudez
Na nomber di su:
Casa: Viviana Jeandor-Geerman
Yiunan: Anoushca y Alex Odor- Jeandor
Robert R. Jeandor
Nietonan: Alexander Odor
Anuar Odor y Karessa Arendsz
Rumannan: †Fransisco y Edna Jeandor- Kock
Persey Jeandor y Reny Trinks
Robertina Jeandor
†Antonio y †Mirjam Jeandor-Bragonie
†Sofia y Piet Huijs-Jeandor
Karel y Manyi Jeandor-Li
Marlene y †Timo Henttu-Jeandor
†John Jeandor
Jeanette Greene-Jeandor
Michel Jeandor y Miriam Ruiz
†Ismael y Carmen Tromp- Rodriquez
Subrino y Subrinanan
Swa y cuñanan:
Rita Geerman y famia
Magriet Geerman y famia
†Ronald y Bianca Geerman-Luydens y famia
Stima manera yiunan: Giovanni y Giandre Boekhoudt
Ihanan, primo y primanan, Integrantenan di Solo Banda Show, Amigo(a)nan y coleganan musico demasiado pa mensiona
Su amigo(a)nan di Kapel di Alto Vista, Famia di Los Laga Bai, Rode Kruis, Kiwanis Palm Beach, Black Tie, Quota, Poets TV, coleganan di Galactica FM y demas emisoranan, coleganan musico y fanaticonan na Aruba, Republica Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Korsow y Boneiro y na Hulanda.
Su bon bisiñanan y e Family Vacation Group
Famianan:
Jeandor, Geerman, Bermudez, Odor, Scharbaay, Kock, Kelly, Trinks, Lee, Huijs, Hegingen, Rivadeneira, Li, Henttu, John, Greene, Ruiz, Tromp, Rodriguez, Hernandez, Hodge, Eckmeyer, Franken, Werleman, Boekhoudt, Luydens, Maduro, Giel, Hill, Dake, Toppenberg, Mateo, Bergrok, Cardenas, Barnes, Gomez, Van der Bliek, Ridderstap, Hoek, Evertz, Wernet, Boekhoudt, Dirksz, De Cuba, Rasmijn, Wever, Webb, Tromp,, Kwidama, Ramada, Scoop, Obispo, Bernadina.
Ta invita tur amigo, bisiñanan, fanaticonan y conosirnan pa asisti na e acto di celebracion cual ta tuma lugar diabierna dia 26 di September 2025 saliendo for di Entertaiment Center pa Cas di Cultura.
Di 6pm pa 9pm tin e oportunidad pa condolencia y despedida di nos defunto.
Dia 27 di september 2025 e restonan mortal lo ta reposa den misa Inmaculada Concepcion na Santa Cruz for di 1or pa 4or pm. Cremacion lo tuma lugar den seno familiar.
Enbes di flor of krans lo ta bay tin un box disponibel den misa como donacion pa Wilhelmina Kankerfonds.
Desculpa nos si den nos tristeza nos por a lubida di menciona un of otro famia of organisacion.
Nos ta lamenta cu depues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.