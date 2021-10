Royal, Aurora y Pray Funeral Home ta anuncia fayecimento di: Robert Daniel Oduber

Lagrima y flornan por seca y marchita pero su recuerdonan y tur loke e la hasi pa nos lo keda graba pa semper den nos mente y curason.

Cu imenso dolor na nos curason pero conforme cu Dios su boluntad nos ta anuncia fayecimento cristianamente di:

Robert Daniel Oduber

*25-01-1948 – †09-10-2021

Na nomber di su:

Estimada esposa: Sonia Oduber – Laclé

Su queridisimo yuinan: Ryan y Alydia Oduber

Marisa y Dave van Zetten

Shindy Jacobs – Oduber y Gerry Jacobs

Su nieto y nieta nan stima: Gael Oduber, Rai Oduber, Lara van Zetten y Charlie van zetten

Su queridisimo ruman nan: Arnold Oduber

Lourdes Oduber

Edgar Oduber

Nelson Oduber

†Marianela Oduber

Mama di su Yuinan Marcia Heronimo

Mescos yui: Jonella van de Ree

Su Iha: Jorge Leal y famia

Estimada tanta y Omonan, querida prima y primonan, sobrino y sobrinanan, swa y cuñanan, bisiñanan, amigonan y conocirnan.

Miembronan di Santana Catolico Pastoor Kraanwinkel.

Bon amigonan di cas: Don Humberto Correa

Demas Famia: Oduber, Laclé, Wever, van Zetten, Jacobs, Heronimo, Toledo, Leal, Portillo, Faro, Faarup, Correa. Acto di entiero lo tuma lugar diabierna 15 di oktober 2021 na Misa Santa Filomena Paradera y despues saliendo pa Santana Catolico Pastoor Kraanwinkel. E defunto lo ta reposa for di 9’or pa 11’or di mainta na misa Santa Filomena.

Adres pa condolencia: Royal Funeral Home diahuebs 14 di oktober 2021 di 7’or pa 9’or di anochi.

Famia lo aprecia un donacion na stichting ‘HOPE’.

Lo bai tin un box disponibel den misa.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no ta ricibi bishita na cas.

Nos ta pidi nos disculpa si den nos dolor nos por a lubida un of otro famia.

