Anuncio di morto: Max Ruben Robert

Juan 11:25

Hesus a bisa : Ami ta E Resurecion I E Bida. Esun cu kere den Mi lo biba maske e muri.

Durante bo bida aki na mundo Tata/ Opa bo tabata e miho compañante den nos caminda pa tur cu a stimabo y cu bo a stima.

Conforme cu boluntad di Dios nos ta participa cu nos ser keri

a bay sosega den brasa di Señor

Max Ruben Robert

Cariñosamente yama Ruben ó Opa

*03-03-1941 – †03-09-2021

Na nomber di su:

Casa cu e la stima: Maria Robert Winterdaal

Mayornan stima: † Isidro y † Eusebia Robert -Leones Martinez

Su yiunan stima: Andre Robert

Sharon y Ruud Barlage-Robert

Juni Robert

Andrea y Jerry Kock- Robert

Max y Josephine Rietveldt- Robert

† Albert Ruben Robert

Myrna Tromp

† Junior Tomp

Manera yiu: Ronny Geerman

Belinda Maduro

Melissa Croes

Sibila Maduro

Cesar Croes

Nieta/nieto: Jonathan, Gregory, Suhael, Sulima, Ricky, Ghyslaine, Mariaeuzinha, Christopher, Paula, Yerissa, Javier, Jayren, Jaelle, Andra, Kevin, Brendan, Marielse.

Bisanieta/nieto: Mandy, Abigail; Xarah; Eliza (Poppetje di Opa); Kaylee y Jaytan; Ruzayna, Ro-Shuan y Roan; Alysee y Alysa; Rose-Ella.

Rumanan stima: Myrna Maduro-Robert

Isidro “Ciro” Robert

Gladia Hoevertsz-Robert

Alba Robert

Dennis Robert

Rembert Robert

Poppie Robert

†Lourdes Nagy-Robert

George Robert

Swa/cuña: Ramona Robert-Arcaya

Gerardo Nagy

Petra Brete Webb y yuinan

Alexia Commenencia y yuinan

Josefa Tromp

Hironimo Koolman

Subrino/subrina: Elvin, Elaine; Albert, Yvis, Yvette; Nathalie; Ryan; Nayda, Gisella, Idalina, Samantha; Farrah, Jerwin; Michelle; Rassilys, Rassiel.

Iha: Yerissa Kock, Maria Emilia Martinez, Doris Canwood, Jefflyn Gomes

Tantanan: Isbelia y Flor Martinez y famia.

Primononan stima: Chino, rumanan y famia, Joon, rumanan y famia, Nicomedito,rumanan y famia, Emilia y yuinan, Lauriano.

Bon Amigonan: Billy, Elio, Emilio, Dufi, Roald, Egbert, Igor, Alberto y Gustavo, Jesus, Ana, Solis, Famia Bargues, Famia Delgado, Joanne, Fabiola, Famia Fonseca, Maria Ruth, dr. Usha Hoelas Ramcharan y su assitentenan.

Amigo Pastornan: Perdomo,Fonseca,Fornerino.

Tur su bon bisiñanan: Domi y Rosa, Mirna y Cheppy,Pedro y Jasmin, Evelyn y Boy, Delma, famia Lugo, famia Carlo, famia Pichardo.

Demas famia y conocirnan: Robert, Ras, Lopez, Antersijn, Donata, Van der Biezen, Leones Martinez, Maduro, Webb, Winterdaal, Blanco, Thiel, Bronswinkel, Lake, Tromp, Amaya , Medina, B/eenadina, Albertus, Brete, Lugo, Puerta, Rojas, Koolman, Croes, Kelly, Geerman, Marchena, Rietveldt Carrion, Gross, Petrochi, Alvarez, Leon, Oduber, Lewis, Candelaria, Samame, Sanchez Oduber, Bernabela, Vrolijk, Everon, Hart, Jansen, Coromoto Guevarra , Lacle, Pardo, Olive, Barroso, Molina de Victoria, Benjamins, Schop, Rodriguez Lorbes, Davila, Charles, Sophia, Gomes.

Un danki na su dokter di cas, personal di dr. Horacio Oduber Hospitaal, Fysiotherapeut David.

Oportunidad pa condolencia, diahuebs 09 september 2021 na Royal Funeral Home di 7 or pa 9 or anochi

Acto di despedida ta tuma lugar diabierna 10 di September 2021 di 2 or pa 4 or di atardi na Royal Funeral Home, sigui pa un response y despues nos lo compañe nos Tata, Ruman, Welo, Omo, Primo Ruben pa su ultimo lugar di sosiego den Santana den Caya Ernesto Petronia.

Despensa nos si pa un of otro motibo den nos tristeza y dolor di perdida di nos ser keri por a lubida un famia.

Despues di entiero nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.

Email adres pa por manda condolencia : [email protected]

