Anuncio di morto: Maria Theresita Erasmus

“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada.

Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil pa mi por bolbe haya forsa.”

Salmo 23

Cu tristesa pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia cu a bai sosega den brasa di Señor:

Maria Theresita Erasmus

Mihor conoci como ‘Chichi’, ‘Tanta Chichi’

*19 september 1936 †3 augustus 2021

Na nomber di su:

Mayornan: †Blasio ‘Boei’ y †Petronilia ‘Choni’ Erasmus

Ruman di respet: †Elva Erasmus-Yarzagaray

Rumannan: Pablo ‘Buchi’ y Rufina Erasmus

Basilio ‘Baas’ y Josefa ‘Chefa’ Erasmus

Euloterio ‘Lou’ Erasmus

Santiago ‘Chago’ y Antonia ‘Toni’ Erasmus

†Catharina ‘Cathy’ y †Gilbert Arends

Baldomero ‘Miro’ y †Olga Erasmus

Sobrina/-onan: Arsenio Erasmus

Felix y Milangela Erasmus y yiunan

Ricardo ‘Shon Kai’ Erasmus y yiunan

Virgilio ‘Gil’ y Alexandra Erasmus y yiunan

Thomas ‘Tommy’ Erasmus y yiunan

Melvin Erasmus y yiu

Erlin ‘Liesje’ y Rudolf Noguera y yiunan

Giselle ‘Shelly’ Erasmus y yiunan

Elton Erasmus y yiunan

Junior ‘Nuni’ Erasmus

Ronald ‘Ronny’ y Marcia Erasmus y yiunan

Edward ‘Eddy’ y Lianni Erasmus y yiunan

Jhonny Erasmus y Mary-Jane Boekhoudt y yiu

Geraldine y Robert Laclé

Randolph ‘Randy’ y †Alba Erasmus y yiunan

Gyneth Arends y Roderick Jacobs y yiunan

Gyseth y Gregory Jansen y yiunan

Gilbert y Nicole Arends y yiunan

Tanta di respet: Ella Tromp-Yarzagaray y famia

Cas di cuido: Stichting HOPE

Primo- y primanan, comer y comper, ihanan, amigonan, conocirnan, bisiñanan y demas famia Erasmus, Dirksz, Thiel, Limonier, Arends, Kock, Yarzagaray.

Acto di condolencia y despedia ta tuma lugar diasabra 11 di september 2021, unda e resto mortal lo ta reposa for 9:00 am den Parokia San Juan Pablo II na Tanki Leendert.

Respons lo cuminsa pa 10:30 am y pa 11:00 am lo sali pa santana Catolico Pastoor Kranwinkel na Paradera

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida un of otro persona.

