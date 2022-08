“Dios ta amor… y amor ta Dios, maske mi no ta na e mundo aki, tur dia lo mi ta banda di boso curason, mi por stens di loke Señor ta hasi”

Salmo: 33

Cu hopi tristesa pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia cu a bay laga nos den brasa di Señor

Maria Del Pilar Carrasquilla Caceres

Mihor conoci como “Pili”

*26-03-1978 – † 10-08-2022

Pareha: Alwin Rasmijn

Yiu: Emely Rasmijn y pareha Riangelo Geerman

Mascota (nan) di cas: Benji.C, Cookie.R, Alina y Laily.G

Ruman: Miguel Carrasquilla y Jaime Carrasquilla

Subrino(a)nan : Quion Carrasquilla,Quiomy Carrasquilla, Erizienne Figaroa, Jaythean Carrasquilla, Jevin Carrasquilla, Sharen Kelly y Josef Quandus

Mayornan: Jaime Carrasquilla

† Maria del Pilar Caceres Mosquera

Cuñanan : Giselle Angela, Roselini Rasmijn, Fany Castillo

Suegro/a: Ina Danjo, Rosendo Rasmijn

Mihor amigo: Kelvin Y.

Mihor amiga: Monica V.

Amiga/a nan di cas: Yaxzuly, Kelvin, Marilu y Rosie, Cory y Christian, Nahir y Jemileen, David y Lou-Anne, Juan Cobo y Camila, Ciara y Stephan, Diego y Andres. David, Pablo, Henry, Diego, Gina y Gilbert.

Colega(nan): (FCVR) Magaly M., Yaxzuly T., Rish-Ann A., Thalina W., Ingracia (Chichi) C., Valerie S., Edith T, Viveca C., Mabel D., Janeth T., Roselia R., Adelina V., Luzmila T., Carolina P., Nora E., Alysha B. (Ex colega) Cinthia Q.

Tanta y Omonan, Primo/a nan y demas famia: Carrasquilla, Rasmijn, Caceres, Castiblanco, Rodriguez Tibabuzo, Rodriguez Cercone, Yarzagaray, Figaroa, Danjo, Leon, Koolman, de Cuba, Geerman, Angela, Schaap, Tachi, Lee y demas amigo nan.

Condolencia lo tuma lugar na Aurora Funeral Home di 8:00-11:00am y entiero lo tuma lugar na santana di Noord 11:00am Diabierna 19-08-2022.

Ta pidi encaresidamente pa bisti color alegre (NO ROUW)

Nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida cualkier persona.

Despues di entiero no ta ricibi bishita na cas