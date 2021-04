Anuncio di morto: Liliana Clarina Wouters Wever

Salmo 51.10:

“Crea den mi un curason, Dios, cu ta limpi, hinca un spirito nobo fiel den mi paden.”

Nos ta participa fayecimento inespera di Nos mama, nos ruman, tanta y subrina stima:

LILIANA CLARINA WOUTERS-WEVER

*27 october 1964 – †12 april 2021

Na nomber di su esposo †Dennis Wouters

Su unico yiu stima: Denrick (Den Den) Wouters

Su mama: †Flavia Bonavento

Su tata: Lulio y Rosa Wever-Atun

Su rumannan : Jacobus (Herry) Kock y famia – Sandra Wouters

Franscisco (Frans) y Livia Kock-Giel y famia

Jolanda y Benny Bikker-Kock y famia

†Edmundo Kock y †Rita Croes y famia

Ludwina y Pedro Everon-Wever y famia

Tulio (Buchito) Wever y famia

Brenda y Robert Yarzagaray-Wever y famia

Edith y Renny Falconi-Wever y famia

Reinald (Alex) Wever y yiu

Su subrina y subrinonan: †Gregory Kock, Alexander Kock, Steward Kock, Reginald Kock, Tibisay Wernet, Francis Kock, Saiska Bikker, Geward Bikker, Sue-ann Kelly-Bikker, Steve Bikker, Bruce Kock, Joanne Kock, Melissa Kock, Jeanine Mora Garces-Everon, Jeanella Everon, Jeanelly Everon, Ismaira Wever, Rudolf Wever, Jeanice Croes, Luigi Wever, Garrick Yarzagaray, Esmeralda Webb-Yarzagaray, Tanya Yarzagaray, Ryan Falconi, Shawn Falconi y Reinald Bacca.

Su swa/cuñanan: Grace y Raymond Fingal y famia

Mike y Maria Wouters y famia

Stella y †Doc Kelly y famia

Su bon amigo di cas: Sr.Kenneth Wolff

Tanta, Omonan, Primo-Primanan, Ihanan, Comer-Compernan, na tur su amistadnan, Bisiñanan, su ex – coleganan di New India y Colombian Emeralds.

Na demas famia: Wever-Wouters-Bonavento-Kock-Bikker-Giel-Croes-Everon-Yarzagaray-Falconi-Atun-Wing-Faro-Odor-Pietersz-Marchena-Kelly-Mora Garces-Webb-Rasmijn-Lamba-Bacca-Janga-Middendorp-Fingal-Wyatt Ras-de Mey-Calderon-Iguarran-Van der Biezen-Hernandez-Denters-Zambrano Paternina-Hoepelman.

Ta invita pa e acto di entiero, cual lo tuma lugar Diabierna, 16 di April 2021 pa 2or di atardi na Misa Imaculada Concepcion na St.Cruz y despues pa Santana Catolico na Savaneta.

For di 2or di atardi nos defunto stima lo ta reposa den Misa Imaculada Concepcion na St.Cruz.

Nos ta pidi nos mas sincero disculpa si den nos tristeza nos por a lubida un famia.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita na cas.

Regla di COVID-19 ta na vigor.

