Anuncio di morto: Lelia Adela Croes-Geerman

Y e lo seca tur lagrima kita for di nan wowo; y lo no tin morto mas; lo no tin lamento mas, ni joramento, ni dolor.

“Mi prome y unico amor, ta den su brasa awor y pa siglo y siglonan. Bo no tin ni dolor ni sufrimento mas. Bo ultimo dolor y sufrimento bo a pas’e den bo stoel hunto cu nos, sin cu nos por a juda bo. Mi dushi m’a stima bo semper y lo sigui stima bo y bo recuerdonan lo sigui cu mi, te dia nos reuni un biaha mas. Stima bo hopi mi bieu. ”

Cu inmenso tristesa y un bashi grandi den nos curason nos ta anuncia fayecimento di nos casa, mama, wela y suegra stima;

Lelia Adela Croes-Geerman

* 21-04-1952 – † 16-09-2021

Na nomber di su:

Esposo cu a stim’e mas cu su mes: Harold Croes

Yiunan stima: Meritza Croes y Diomar Navas

Jolanda Croes y Junior Geerman

Reynaldo Croes y Linda Maduro

Rosalina y Jose Howell

Nietonan stima: Josy Howell y Chisliane Stamper,

Gerald Ridderstap y Jillian Magante

Danny Ridderstap

Miraila Howell y Juan Camilo Garcia

Gilianny Ridderstap

Evan-Jay Croes

Ailani Howell

Mylouëlle Howell y Brian Piñedo y yiunan (na Hulanda)

Joshua Ras (na Hulanda)

El a stima mescos cu yiu: Danny Ridderstap(tata di su nieto(a)nan

Sandra Ras (na Hulanda)

El a stima mescos cu nietonan: Jhonthan Navas

Randall Maduro

Warren Maduro

Hugoleen Tjin Kon Fat (na Hulanda)

Anthony Tjin Kon Fat

Su ihanan stima: Robert Croes y famia

Su subrino stima: Juni Croes

Su swa y cu cuñanan: Orlando y Rosa Croes y famia

Yrin Croes y juinan

Elvia Croes

John y Swinda Croes y famia

Ricardo y Lourdes Croes y famia

Humphrey y Yolanda Croes y famia

Maiky y Celia Rasmijn y famia

Su tanta: Maximina y Fabio Vrolijk

Su bisiñanan stima: Famia Werleman

Tur su prima y primonan, subrino y subrinanan, swa y cuñanan, comer y compernan , bisiñanan y demas famianan: Croes, Geerman, Lopez, Navas, Howell, Ridderstap, Maduro, Stamper, Magante, Garcia, Piñedo, Ras, TjimKon Fat, Rasmijn,Wever, Hoek, Rafini, Vrolijk, De Cuba, Koolman, Werleman.

Ta invita pa asisti na e acto di entiero cu lo tuma lugar Diahuebs 23 di September 2021 na Kerki Protestant na Piedra Plat pa 8.30 di mainta, 9.30 lo cuminsa cu sirbishi y pa 10.30 nos lo hiba nos difunto stima pa santana protestant na Piedra Plat.

Oportunidad pa condoleer lo ta diaranson 22 di September 2021 na cas, Sero pita 9-c, for di 7or pa 9or.

Nos ta pidi nos discula si den nos tristesa nos por a lubida algun familiar of .

Nos lo aprecia cu si un famia/conocir tin algun sintoma y/of ta den cuarentena pa no acudi na e entiero pa motibo di reglanan vigente (mondkapje ta obligatorio).

