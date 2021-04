Anuncio di morto: Kiven Micheal Dania

For God So Loved The World That He Gave His One And Only Son,That Whoever Believes In Him Shall Not Perish But Have Eternal Life.

A fayece na edad di 21 aña

Kiven Micheal Dania

Mihor conoci como “Kendo” y “Buchi”

*01-05-2000 – + 04-16-2021

Na Nomber di su mayornan:

Mama : Sidalia De Freitas y Ervin Illidge

Tata : Bryan Dania y Ruby Dania-Schwengle

Na nomber di su yui: Ashwin Kendrel Krosendijk

Na nomber di su ruman nan:

Kyley C. De Freitas

Jurvin Illidge

Jaydee Illidge

Rozyanne Dania

Brygeline Dania

Ruben Dania

Jurion Rasmijn

Zirienne Santana

Brylie-ann Hernandez

Manera ruman : Monica Camara ,Diandra Dania

Mama di su yui : Amadee L.M. Krosendijk

Nomber di su pareha : Juhaila Dubero

Na nomber di su welo y wela nan:

+Virginia Camara

Manuel De Freitas

Mariana “Anchi” Dania

Casper Jones

Bisawela y Bisawelo : Marcolina Maduro “ MAMA” Teofilo Dania

Omo y tanta nan :

Elias y pareha , Manuel y Jackie ,Gerswin , John y pareha, Joranne y pareha y yuinan,Cathy ,Eligia willems y tanta y omo nan na SXM

Omo y Tanta nan Grandi: Alex ,Eduard y yui nan , Michel y pareha y yui nan , Gwendolyne y yui nan ,Gerardo

Na nomber di su prima y primo nan na Aua ,Sxm ,NL

Padrino: Elias De Freitas

Madrina: Betty Nicolaas De Abreu

Su Bon Amigo nan di:

ARUWOODS- D22 – JAYS CARRENTAL – OTF600-T’REAL – GMB ,RBLOCK

amigo nan di Brommer , amigo nan di Dakota, Amigo nan di Drag,

Ademas Famia : Dania , De Freitas,Maduro, Camara , De abreu, Illidge,Lugo,Gumbs,Krosendijk,Dubero,Schwengle,Alvarez,Werleman,Leon,Navas, Jones, Santana,Hernandez.

Ta Invita tur Famia, Amigo,Conosirnan pa Asisti na Acto di Condolencia y Despedida cual lo tuma lugar Diaberna- 30 APRIL 2021 di 2’or pa 4’or atardi na Misa Di Birgen di Fatima na Dakota.

Acto di cremacion ta tuma lugar den seno familiar.

Disculpa nos, si den nos tristeza nos por a lubida un of mas nomber of fam di famia y algun amigo nan.

Pa motibo di e situacion actual di COVID-19, y cumpliendo cu reglanan stipula door di DVG, nos ta pidi pa mantene distancia social, no ta duna man ni brasa pa condolencia y despedida y uso di tapaboca ta obligatorio.

Nos ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bisihita di condolencia na cas.

Comments

comments