It is with immense sorrow and heartbreak that we announce the sudden passing

of our

Jermean Eugène Kaersenhout

12-02-1989 – 22-05-2022

He lit up the room with his sense of humor, he was loved by so many.

Jermean was an amazing partner, father, brother, son and friend.

He will always be missed, never forgotten.

Thanks for being in our lives and being such a legend every day!

Na nomber di:

Su pareha: Gabrielle de Mey

Su Jiunan: †Ronin Kaersenhout y Amelia Carrion

Su Mayornan: Chinto y Jeanna Kaersenhout

Su Ruman: Jeanella Kaersenhout y Joshua Croes

Subrina: Joviënne Croes

Wela y Welo: Marina y †Fernando Kock

Wawa y Filomena Kaersenhout

Suegra y Suegro: Nadja y Silvio de Mey

Cuña/ swa: Nicky y Derron de Mey

Oma en Opa: Ron y Carla Speyer

Tantes: Tante Da y tante Amy

Tanta y omonan: Erwin y Siomara Kock

Glenn y Jael Kock

Margot y Simon van Eenennaam

Jeanette Kaersenhout

Hans y Reina Kaersnehout

Jacky Kaersenhout

Primo y primanan: Jeanira, Roduard, Angelique, Jennefer, Fernan, Richenella

Marydy, Simon, Jaron, Jason, Jazlin, Sammy, Naomi, Jeremy,

Eduard, Mary-lou, Jermy, Jaymarck, Marinella, Shaelly y Ghislaine.

Madrina: Marijke Leest

Padrinonan: Johannes van der Rijdt, Glenn Kock

Iha: Ryan Lamper

Demas famianan: Kaersenhout, Kock, de Mey, Speyer, Ras, Geerman, Christiaans, van Eenennaam, Dirks, Boekhoudt, Koolman, Croes, Briezen, Arends, Kelly, Dijkhoff, Schwengle, Wong, van der Rijdt, Leest, Wernet, Bislip, Lamper y Croeze.

Gruponan: Gihae Tang Soo Do Aruba

Biohazard

JK Photography

Ta invita pa e acto di entiero cu lo tuma lugar diasabra 28 di mei 2022 na Royal Funeral Home di 9’or pa 11’or di mainta despues saliendo pa Santana central na Sabana Basora.

