Anuncio di morto: Helen Elvira Werleman

“Like a shooting star, flying across the room, so fast, so far, gone too soon”

Helen Elvira WERLEMAN

27 september 1973 – 15 september 2021

Na nomber di su pareha: Antony “Hunt” Riley

Su amor su “unchi ” : Timothy Hunt Riley

Manera yiu : Amber y Jade

Su rumannan: Ada Catherine y John Vos

Walter Matheo y Zoraida de Cuba

Luz Marina y Raoul Du Puy

Jane Ludwina y Angelo Anthony

Subrino y Subrinanan: Cheryl y John Angela – Croes y famia

Sheraldine Croes y Wesley Willems y famia

Patrick Werleman y Veronique Vrolijk

Christian Werleman

Jean – Paul Du Puy

Stephanie y Sidney Arends y famia

Etlyn Winterdal

Tanta nan: Sonia Gomez y yiu

Theresita Gomez y yiu

Cecilia Jacobs y yiunan

Swa y cuña nan: Halligan Riley y yiunan

Hasette y Greta Riley y yiunan

Hendred Riley

Hedley Riley y yiunan

Hutton Riley y yiunan

Alvin y Marja Riley y yiunan

Alan y Rachel Riley y jiunan

Alex Riley y jiunan

Su iha: Leanne Leonardo

Amistad nan di Cas : Sandra Lewis, Andreina Guillen, Peter Frouws, Patrizia de Luca, Rachel Riley, Michelle Chemaly, Glenda y Nel Oduber, Keoma Riley, Tarita Riley, Richelle Henriquez, Darlene Maduro, Angele, MIlco y Nathan Baiz – Schouten, Emma Gonzalez, Claudia Daher Ponson y famia, Jeanny Leonardo, Olivia Goncalves de Freitas

Tanta di respet : Maria Louisa Kock y famia, Petra Van der Linde Oduber y famia, Sisi de Cuba -Oduber y famia (madrina), Juanita Silva – Kock y famia,

Colega nan di Riley Surgery Center : Julissa, Delia, Junette, Juan ucho, Derwin y Charlie

Demas famia nan : Werleman, Riley, Vos, de Cuba, Du Puy, Anthony, Croes, Angela, Willems, Arends, Gomez, Gomes, Oduber, Boezem, Jacobs,‘ t Mannetje, Libier, Nuboer, Leañez, Tromp, van der Biezen, Vries, Kock, Vrolijk, Ridderstap, Lobbrecht, Flemming, van der Linde, Cristiaans, Silva, Goncalez de Freitas, Trim, Faustin, Henriquez, Maduro, Bautismo, Wilson, Jean – Baptiste, Jonas, Bishop, Dalton, Fingal, Wessels, Auguste, Murray, Lugay, Veldman – Da Silva, Vinck, Everon, Mungra, Haime, Peterson, Wolf, Oduber, Lopez Tromp, Abath y Muller.

Oportunidad pa condolencia lo ta diabierna 24 di september 2021 for di 6’or di atardi pa 9’or di anochi na Aurora Funeral Home.

Ta invita pa asisti na acto di entiero cu lo tuma lugar diasabra 25 september 2021 for di 2’or pa 4’or di atardi na misa Imaculada Concepcion na Sta Cruz, despues lo sali pa santana Central di Sabana Basora.

Disculpa si den nos tristeza nos por a lubida un of mas nomber di famia

Despues di entiero no ta ricibi bishita di condolencia na cas

