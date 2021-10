Aurora, Royal y Pray Funeral Home ta anuncia fayecimento di: Felipe Danjo

“Dios ta amor y amor ta Dios, maske mi no ta na e mundo aki tur dia mi ta banda di boso Curazon, mi por stens di loke Señor ta hasi”. (Salmo 33)

Cu profundo dolor pero conforme cu Dios Su boluntad, nos ta anuncia fayecimento di:

Felipe Danjo

conoci como Flip

*03-07-1951 – †09-10-2021

Na nomber di su mayornan (dfm): Joseph Danjo y Matilda Danjo-Angela

Su esposa: sra. Itala Danjo – Tromp

Su yiunan: Rodrigo, esposa Carmen y yiu Rodrigo S

Sharin, Omar y yiunan Sharmaine y Sharlaine

Carolina y Jerrianne Ridderstap

Robert, Carlene y yiunan Caelen y Caelie

Na Hulanda: Cassandra y Khalid Benhadi-Van Rijn y yiunan Dani y Anissa

Su rumannan:

Ina Danjo y famia

Aida y Donato Ras y famia

Any Danjo y famia

Clara Danjo

Doochi Danjo y famia

Polin y Lita Danjo y famia

Betty Danjo

Su omo y tanta:

Federico Danjo y famia

Many Danjo y famia

Su swa y cuñanan, sobrino- y sobrinanan, primo- y primanan, amigonan, bisiñanan, su compañeronan di Aruba Domino Bond y en especial su team Old Parr.

Demas famia: Danjo, Tromp, Angela, Martinez, Arends, Ridderstap, Rasmijn, Ras, Van Rijn, Benhadi, Zapata, Quintero, Mejia, Maduro.

Ta invita pa acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Aurora Funeral Home dialuna 18 di oktober 2021 di 2’or pa 4’or di atardi. Cremacion lo tuma lugar despues.

Despensa si den nos tristeza nos por a lubida algun famia.

