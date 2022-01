Mira con Dios a salba mi, tur mi confiansa ta den djE, Mi n’ tin miedo: Señor Dios ta mi forsa, mi refugio. E mes t’Esun cu a salba mi. Isaías 12:2

Cu dolor na nos curason, nos ta anuncia fayecimento di nos ser stima:

Edwin Lopez

Cariñosamente yama “Latin”

*25-07-1952 – †29-12-2021

Na nomber di su:

Mayornan: † Santiago Lopez y † Martina Robert

Esposa: † Gloria Lopez- Williams

Unico Yui: Gustave Lopez y Thaelis Lopez-Wout

Su Prinses y Prins: Xianthe y Xaevion Lopez

Rumannan:

† Carmen Lopez

Lucas y Maria Gomez- Lopez y famia

† Johannes (Johan) y Margarita Lugo- Lopez y famia Marlene y Andres (Dichi) Lopez -Ras y famia

† Getruida (Baby) y † George (Joy) Lopez- Ras y famia Leandro (Leo) Lopez y Shelly Tromp y famia

Victor y Ineke van Oijen – Lopez y famia

Marcelino (Lino) y Alicia Boekhoudt – Robert y famia

Maritza Robert y famia

Edita Robert y famia

Irene Robert y Ruby Tromp y famia Haime y Fidelia Rivera- Robert y famia

Swa – y cuñanan

Tanta y omo nan; Sobrino(a) nan, Primo(a) nan, Bisa Sobrino(a) nan, Ihanan, Comer y Comper nan, tur bisiñanan, conocirnan, ex-collega nan di Garage Cordia.

Bon amigonan di cas mescos ruman: Jasmin y Rudolph Tromp y famia.

Demas famia:

Ras, Lopez, Tielemans, Robert, Gomez, Lugo, Williams, Tromp, Boekhoudt, Rivera, Arrindell, Maduro, Wout, Wever, der Meer, van den Berg, Croes, Buunen, Robinson, Alcantara.

Nos ta lamenta cu si den nos tristeza nos por a lubida un of otro familiar y conocir.

Ta invita tur conocirnan pa asisti na e acto di entiero cual lo tuma lugar dialuna 10 Januari 11’or di mainta saliendo for di Royal Funeral Home pa santana catolico na Paradera. Nos defunto stima lo ta reposa for di 9’ or di mainta na Royal Funeral Home.

Oportunidad pa condoleer ta tuma lugar na Royal Funeral Home diasabra 8 januari di 6’or pa 8 ‘or di anochi.

Pa motibo di situacion actual di COVID-19, manteniendo estrictamente na reglanan di DVG, usando tapaboca y practica distancia social.

Ta lamenta cu despues di entiero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.

