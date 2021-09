Anuncio di morto: Edgar Francisco Clemencia

We waren je al verloren, nog voordat het einde kwam.

We waren je al kwijt, voordat je dood het leven nam.

We waren je al aan het zoeken, ook al was je nog nabij.

We rouwden al, want door Alzheimer ging het leven aan je voorbij.

Cu hopi tristesa pero agradecido pa tur locual e la significa pa nos, nos ta anuncia fayecimento di nos ser stima:

Edgar Francisco Clemencia

Cariñosamente yama “Sloppy” di Sloppy Joe Sandwich Center

*21-08-1935 – †07-09-2021

Na nomber di su:

Yiunan: Ramsey Clemencia y pareha

Edgar Clemencia y pareha

Nieto- y nietanan, bisanieto- y bisanietanan y demas famianan.

Amigonan di ex-Caribbean Hotel.

Un danki ta bai na “Cas Marizul” pa nan cuido di e ultimo 2 anja y mei y

na “Hospice Atardi” pa nan cuido cu tanto amor den su ultimo dianan

Acto di condolencia y despedida cual lo tuma lugar na Aurora Funeral Home diamars 14 di September 2021 di 2’or pa 4’or di atardi. Cremacion lo tuma lugar despues.

Comments

comments