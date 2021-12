Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan

zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.

Onze unieke vader en opa is heengegaan op zijn geliefde Aruba, na een leven vol uitvindingen, muziek, beeldhouwwerken, golf, carnaval & passie voor het onderwijs:

Donato Alberto Quant

mihor conoci como: “Beto, Don of Opa”

ex trahador di Benilde School, St. Michael School, SKOA y IPA.

*07-08-1937 †24-12-2021

Na nomber di su:

Mayornan: †Amancio “Doedoe” Quant & †Emelina Vrolijk

Yiunan: †Lenemieke Quant

Catelijne Quant & Robert aan de Stegge

Desiree Quant & Ad Rekkers

Cisco Quant

Nietonan: Marijn, Jermo, Viktor, Ella & Wessel, Zico, Aydee, Sheree-Liz & Giyorn, Amanda

Rumanan: †Nico Quant & famia

Sela Goeloe Quant & famia

Irena Wouters Quant & famia

Didi Quant & famia

Su amigo y amiganan, swa y cuñanan, subrina y subrinonan, primo y primanan y demas famia.

Su bisiñanan den cas Amada y alabes un gradicimento enorme pa e personal di cas Amada especialmente Marcela, Geraldine y Coletta pa nan bon cuido pa nos tata.

Acto di despedida lo tuma lugar diaranson 29 december 2021 di 9or pa 11.15or na Pray Funeral Home na San Nicolaas, sigi pa e cremacion cu lo tuma lugar den seno familiar.

Nos ta lamaneta cu despues di cremacion nos lo no ricibi bishita di condolencia na cas.

Enbez di flor y krans nos ta pidi un donacion pa Fundashon pa nos Comunidad (https://www.fpnc.aw/) lo tin un box disponible den funeraria pa e bunita gesto aki.

