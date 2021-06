Anuncio di morto: Baby Ronin Eugene Nolan Kaersenhout

It is with immense sadness in our hearts that we say goodbye to our beautiful baby boy.

Your time on this earth was short, but so powerful.

Some people only dream of angels, we held one in our arms.

You were wanted and loved before you were born, and you will be forevermore.

Thank you for choosing us as your family.

See you soon, our little warrior.

RONIN EUGENE NOLAN KAERSENHOUT

29-09-2020 – 25-05-2021

Mommy and daddy: ​Gaby de Mey and Jermean Kaersenhout

Sister:​​​​Amelia

Cousin:​​​Joviënne

Grandparents: ​​Nadja and Silvio de Mey

​​​​Jeanna and Mario (Chinto) Kaersenhout

Great grandparents:​Carla and Ron Speyer

​​​​Maria and †Segundino de Mey​

​​​​Marina and †Fernando Kock

​​​​Filomena and George Kaersenhout

Aunts and uncles: ​​Nicky and Derron de Mey

​​​​Jeanella and Joshua

Great aunts/uncles:​​Danielle and Rossy and family

​​​​Amy, Iomar and Ainsley

​​​​Tico, Aida and family

​​​​Lisette, Jos and family

​​​​Yvonne and family

​​​​Marlyn, Rafael and family

​​​​Marjorie, Simon and family

​​​​Hans, Reina and family

​​​​Jeanette and family

​​​​Jacky, Orlando and family

​​​​Erwin, Xiomara and family

​​​​Glenn, Jael and family

Y demas famianan: de Mey, Kaersenhout, Speijer, Kock, Croes, Ras, van Bergenhenegouwen, Kelly, van Eenennaam, Geerman, Christiaans, Koolman, Dirks, Boekhoudt, Dijkhoff,

Rozijn, v/d Bovenkamp, Lammers, Langeveld, Auf dem Brinke, Kock, Dirksz, Garrido, Tromp, Maduro, Pastor, Palm, Donker, Lopez

Nos ta pidi disculpa si den nos tristesa nos por a lubida di menciona algun familiar.

Ta invita pa e acto di despedida cu lo tuma lugar diamars 8 di juni 2021 di 9’or pa 11’or di mainta na Aurora Funeral Home, despues saliendo pa Santana centraal na Sabana Basora.

