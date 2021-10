“ I fall asleep in the full and certain hope

That my slumber shall not be broken.

And that, though I be all-forgetting,

Yet shall I not be all-forgotten,

But continue that life in the thoughts and deeds

of those I have loved.”

Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento di nos ser stima:

Andres Segundo Ras

*03 November 1982 † 01 Oktober 2021

Na nomber di su esposa: Viviana Bermudez – Ras

Yiunan stima: Alyssa Ras & Anderson Ras

Mama: Freda Maduro

Tata: Fransisco “Chico” Ras & Monique Harms

Ruman: Andrew Ras

Suegra y Suegro:

Joke & Osling Toppenberg – Vos y famia

Angel & Flavia Bermudez – Koolman y famia

Cuñanan:

Mitch Bermudez & Lizzi Arendsz y famia

Alexandra Toppenberg

Tanta y Omonan:

Amber y Philip De Souza – Maduro y famia

Gregory & Zeraida Maduro – Romero y famia

Marlon Maduro (na Hulanda)

Leslie & Dreily Maduro – Contreras y famia

Maria Angela – Ras y Famia

† Basilio Ras y Famia

† Facundo Ras y Famia

Susana Ras y Famia

Felipe Ras y Famia

Beatriz v.d. linden – Ras y Famia

Coromoto Ras y Famia

Mauricio Ras y Famia

Aura Ras y Famia

George Ras y Famia

Ihanan:

Omar Andres Maduro

Kevin Croes

Su primo y primanan stima, achterprimo y primanan, amigo y amiganan di curason na Aruba, Curacao, Boneiro, Hulanda, Canada, Merca, Dubai, Singapore, Costa Rica y Italia.

Famianan: Ras, Bermudez, Maduro, De Souza, Bisslik, van der Linden, Angela, Koolman, Toppenberg, Vos (ex) colegenan di DOW, META CORP, FCCA, bisiñanan y demas conocirnan.

Ta invita pa asisti na acto di condolencia cual lo tuma lugar diamars, 5 di Oktober 2021, di 7’or pa 9’or di anochi na Royal Funeral Home.

Alavez nos ta invita pa asisti na e acto di despedida cual lo tuma lugar diaranson 6 di Oktober 2021, di 9’or pa 11’or di mainta na Royal Funeral Home. 10.30 lo tin un respons. Cremacion ta tuma luga den seno familiar.

Famia ta pidi pa bisti paña alegre y casual, pa nos celebra Andres, manera e ta.

Enbes di krans of flor lo tin un caha disponibel pa haci donacion pa Grupo Scout Ora Ubao.

Nos ta pidi nos disculpa si den nos tristesa nos por a lubida algun familiar of conocir.

Nos ta lamenta cu despues di despedida nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.

