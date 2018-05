Anuncio di Morto: A fayece Sr. Gabriel Armando Dania

“Bou di alanan di Dios mi ta sigur”Abo ku ta biba bou di amparo di Altisimo, ta hospedá den somb ra di Dios Omnipotente, bisa Señor:

“Mi refugio, mi forti, mi Dios, den kende mi ta

pone mi konfiansa”

Salmo 91:1-2

Agradecido pa tur locual nos por a comparti cu ne y cu profundo tristesa na nos curason pero conforme cu boluntad di Dios nos ta anuncia fayecimento di :

Sr. Gabriel Armando Dania

Mihor conoci como “Mando” of “Danchi”

*24-03-1959 – †15-05-2018

Na number di su:

Mayornan: †Herman y †Hyacintha Dania Geerman

Rumannan: Rafaela “Lea” Vrolijk Dania

Egidio “Buchi”y Neli Dania

Leonor “Nora” y Leo Croes Dania

†Raymundo Dania

Mariana Dania

Lauriana “Mona” Dania

Dora y Juan Ras Dania

Domingo “Mingo”y Ina Dania Werleman

Mildred “Deta” y Ito Dirksz Dania

Herman “Dolf” Dania

Mescos cu Rumannan:

Servinio “Buchi” y Glady’s Geerman y famia

Teresa Dake y Famia

Su tantanan: Evarista Geerman y Famia na Hulanda

Maria Geerman y Frido Dubero

Sobrinonan: Andre, Solange, Rose ann y Tibo, Jairo y Uneida, Andrew y Raysa, Silvana y Ruperto, +Jean Carlo, Ryan, Jean Pierre y Milen, Ilonka, Michael y Angelique, Rene y Micheline, Jeanerick, Gliffton y Angelique, Patrick y Luelly

Coleganan di AGS y amigonan di Aruba Airport Authority.

Tur demas famianan, primo(a)nan, bisiñanan, amigo(a)nan, conocirnan y ex coleganan.

Ta invita pa asisti na acto di entierro cu lo tuma lugar diasabra 19 mei 2018 di 9’or pa 11’or na Royal Funeral Home, despues lo sali pa Santana Catholico na Santa Cruz.

Adres pa condolencia: Diabierna 18 di mei for di 7or pa 9or di anochi na Royal Funeral Home.

Nos ta pidi nos disculpa si den nos tristeza nos por a lubida un of otro miembro di famia of amigo.

