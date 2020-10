Anuncio di mantencion riba sistema central di it

En conexion cu mantencion rutinario di sistema central di IT di N.V. ELMAR ta anuncia cu diabierna awor, 16 di oktober for di 12:00 AM te cu diasabra 17 di oktober 6:00 AM lo interumpi servicionan di website, plataforma eConnect y compra di pre-paid token.

CLIENTENAN PRE-PAID

ELMAR kier a recorda cu durante ‘toque de queda’ (12:00 AM – 5:00 AM) tur pump stacion lo ta cera y cu clientenan cu ta haci uzo di meter prepago no lo por cumpra pre-paid token. Como tal nos ta haci un suplica pa cliente zorg pa nan prepaid meter ta recarga prome cu e mantencion aki y asina evita interupcion di coriente innecesario.

Servicionan digital y benta di pre-paid token lo reanuda diasabra 17 di oktober 6:00 AM. N.V. ELMAR ta gradici tur cliente pa pone atencion riba esaki pa evita cualquier inconveniente.

