Na aña 2022 Rainbow Warriors Core Foundation a crea un campaña annual cu ta corre di April 8 te cu Juni 8, yama “Eight to Eight, Because Our Planet Can’t Wait”.



E idea ta cu mester di un campaña cu ta dura mas cu solamente algun dia den aña manera Dia di Tera, Dia Mundial di Medio Ambiente pa enfoca riba e necesidad urgente pa accion immediato y continuo pa cumpli cu metanan pa combati cambio climatico, Obhetivonan pa Desaroyo Sostenibel (SDGs) y proteccion mundialmente di biodiversidad y ecosistema, vital pa seguridad alimentario y salud global.Nos planeta no por warda mas, pasobra si ser humano tarda pa cumpli cu deadline urgente, lo ta demasiado laat pa scapa Planeta Tera.EIGH TO EIGHT, BECAUSE OUR PLANET CAN’T WAITE campaña aki ta corre annualmente di April 8, te cu Juni 8. E tin un doble enfoque.DECADANAN INTERNACIONAL Y DI NACIONAN UNILo cubri e tematicanan di lo siguiente:Decada Internacional Di Lenguanan Indigena (2022-2032)Decada di Nacionan Uni pa Envehecimento Saludabel (2021-2030)Decada di Nacionan Uni pa Restoracion di Ecosistema (2021-2030)Decada di Nacionan Uni di Ciencia Oceanico pa Desaroyo Sostenibel (2021-2030)Decada di Nacionan Uni di Agricultura Familiar (Cunucu, agricultura escala chikito) (2019-2028)Decada Internacional pa Accion “Awa Dushi pa Desaroyo Sostenibel” (2018-2028)Decada di Nacionan Uni di Accion pa Nutricion (2016-2025)Decada di Nacionan Uni di Energia Sostenibel pa Un y Tur (2014-2024)

DIANAN INTERNACIONAL

Dia Internacional di Vuelonan Espacial Tripula, April 12

Dia Mundial di Creatividad y Innovacion, April 21

Dia di (Mama) Tera, April 22

Dia Mundial di Buki y Derecho di Autor, April 23

Dia Mundial pa Seguridad y Salud na Trabou, April 28

Dia Mundial pa Libertad di Prensa, Mei 3

Dia Mundial di Parha Migratorio, Mei 11

Dia Internacional di Salud di Planta, Mei 12

Dia Mundial di Telecomunicacion y Sociedad di Informacion. Mei 17

Dia Mundial di Abeha, Mei 20

Dia Mundial pa Diversidad Biologico, Mei 22

Dia Mundial di Bicicleta, Juni 3

Dia Mundial di Medio Ambiente/Dia Mundial pa Combati Pesca Ilegal, No Raporta y No Regula, Juni 5

Dia Mundial di Seguridad den Preparacion/Produccion di Cuminda, Juni 7

Dia Mundial di Oceano, Juni 8



ANTESALA PA CAMPAÑA DI 2024: DIA MUNDIAL DI SALUD, 7 APRIL 2024TEMA “MI SALUD, MI DERECHO”Pasobra salud ta un tema crucial di desaroyo sostenibel y liga tambe na medio ambiente, cada aña nos ta usa e tema di Dia Mundial di Salud, cu ta ser observa 7 april tur aña, den e antesala di nos campaña.E tema pa 2024 ta “My Health, My Right”, “Mi Salud, Mi Derecho”

Mundialmente cada dia mas e derecho di acceso na servicio di salud pa miyones di hende ta bou menaza.



Malesa y desaster natural ta resalta como factor principal pa causa di morto y incapacidad fisico.

Conflictonan nacional y regional ta devastador pa miyones di hende, causando morto, dolor, hamber y afliccion y stress psicologico.

E kimamento di combustibel fosil ta simultaneamente causando cambio climatico y alavez kitando nos derecho pa inhala aire limpi, cu polucion di aire tanto pafor y paden den edificio y cas cobrando un bida cada 5 segundo riba Planeta Tera.

E Conseho di Organisacion Mundial di Salud pa Aspectonan Economico di Salud pa Un y Tur a constata cu por lo menos 140 pais ta reconoce salud como un derecho humano den nan constitucion. Sinembargo paisnan no ta pasando of aplicando legislacion pa garantiza e derecho pa acceso na servicio di salud.

Esaki ta splica di con por lo menos 4.5 biyon hende, mas di mitar di e poblacion mundial no tawata plenamente cubri pa servicionan esencial di salud na 2021.

Pa enfrenta e desafionan aki e tema pa Dia Mundial di Salud 2024 ta ‘Mi Salud, Mi Derecho’.

E tema pa e aña aki a ser escogi pa defende e derecho pa un y tur, tur caminda, pa tin acceso na servicio di salud di calidad, educacion, y informacion, y alavez awa potabel sigur, aire limpi, bon nutricion, vivienda adecuado, condicionan di trabou y ambiental decente y libertad di discriminacion.

SITUACION NA ARUBA

E derecho na salud ta un derecho humano basico. Tur hende mester tin acceso na servicio di salud publico na e ora y lugar na unda mester di nan sin obstaculo economico y sin intervencion of triage di asistente di dokter, entre otro pa cita cu specialista.

Aseguro medico general mester provee proteccion financiero y acceso na servicionan basico di calidad, mester saca hende for di pobresa, promove e bienestar di famia y comunidad, proteha contra crises di salud publico, manera e pandemia di malesanan cronico no comunicabel (diabetes, obesidad, maleza cardiovascular, cancer, malesa respiratorio), problemanan psicosocial, cuido di adulto mayor y cuido pa menor den gruponan vulnerabel den sociedad.

Inverti den sistema di salud fuerte ta critico pa un comunidad prospero. Aumenta financiamento publico den salubridad y baha gastonan di “eigen bijdrage” ta salba bida entre otro di adultonan mayor cu ta depende di un pensioen cu no ta permiti gasto halto pa medicina y ta contribui na cumpli cu e SDGs.

Permiti participacion di tur stakeholder den e planificacion di gobierno, revision di progreso y e implementacion di un sistema di salud y aseguro medico general, usando un enfoke riba cuido medico primario pa brinda servicio basico di cuido cu proteccion financiero y pa dirigi esaki riba y atende cu esnan mas den necesidad y pa mehora e salud y bienestar di hende di tur edad den un forma igual.