Anuncio di e ganadonan di e concurso di pintamento

Petit Comité di e Plan Nacional cu ta atende cu e problematica di cacho riba caya, ta entrega awe riba dia di bestia e premionan na e ganadonan di e concurso di pintmento, caminda muchanan di scol basico por a participa entregando nan creacion original cu ta ilustra un of algun di e puntonan di e Ley di Cacho. Esnan cu a participa por a scoge den tres tema pa ilustra: (1) cacho den cura, (2) cacho na “leash” (3) cacho na veterinario.

Cu cooperacion di Directie Onderwijs a logra distribui e informacion di participacion bou tur e scolnan. Apart di esaki a bishita mas di 30 scol. Petit Comité a ricibi 409 pintura di 29 diferente scol unda por a admira hopi talento den nos muchanan. E 5 scolnan cu a entrega mas pintura tawata International School of Aruba, Colegio Bon Bini, Maria School, Colegio San Hose y Ibero American High School.

E ganado y ganadoranan ta: Ashwary Haniff, Torunn Jiao, Alfonso Blanco, Jahmar Fingal, Amir Angela, Azea Stooter, Jouelle Farro, Angelina Almary, Serena Morrison, Aryana Baroud, Maria Teresa Rodriguez y Gerwayne Marval.

Petit Comité ta contento cu a traves di creatividad di nan arte, puntonan importante di Ley di Cacho a wordo treci dilanti.

Un danki ta bay na Special Projects Aruba, tur MFA, Bestial, tur radio emisora y tur otro persona cu a yuda haci esaki posibel.

Manera un di e participantenan Ivana Kelly a trece dilanti den su arte: “He is your friend, your partner, your defender, your dog. You are his life, his love, his leader. He will be yours, faithful and true to the last beat of his heart. You owe it to him to be worthy of such devotion”.

Petit Comité ta desea Aruba henter un Feliz Dia di Bestia.

