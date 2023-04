Algun amistad diadomingo pasa di 1’or di marduga despues cu nan a bay gosa den area di club nocutorno a yega sinta den nan auto nissan march, a haya falta di nan pertenencia. Aki nan a constata cu antisocial a drenta den e auto y horta pertenencia. Con esaki a pasa nan no as debi cu no tin ningun glas destrui, ta trata di un auto di un garashi debi cu e auto mes di e persona ta bezig ta service y garashi a dunanan e auto aki temporal. Tas cu pertenencianan y placa a keda somenta di un manera misterioso con e ladron por a drenta e auto. Esaki a sosode den e parkeer plaats riba tereno di Riu hotel banda panort, un area cu sigur posiblemente no lo tin camara pa mira movecionnan. Polis tabata presente pa tuma dato di e ladronicia aki y a notifica recherchenan di e caso aki.