Dia 2 di Juli Stichting Rancho ta organisa un Combersacion Habri cu e topico: Antiracismo den Trabou Comunitario. Panelistanan: Sr. Ramon Todd Dandare, Sra. Yolanda Richardson y Sra. Keisha Will. Moderado:Daniella Britt Croes

Comunidad ta keda invita pa particpa den e conversacion aki cu ta tuma lugar den e auditorio di Museo Arqueologico Nacional Aruba.

2 July Stichting Rancho will organize a Open Conversacion with the topic: Anti Racism in Community Work. Panelists Sr. Ramon Todd Dandare, Sra. Yolanda Richardson and Sra. Keisha Will.

Moderator: Daniella Britt Croes

Community is invited to join the conversation that will take place in the auditorium of the National Archaeological Museum Aruba.

Aruba lets Open Up and Start the conversation..

