Segun Managing Director di Utilies Aruba NV sr. Anthony Rojer, awor aki ta den un lucha pa combati emision, purba salba e planeta y biba den un medio ambiente mas limpi. Den cuadro di esaki el a comparti algun cifra di e situacion di emision na Aruba y alabes a duna un splicacion tocante e vision pa e proximo parke di molina di biento cu lo wordo ubica na Rincon.

Aruba su planta di electricidad y di awa ta contribui cu 60% di e total di 100% di emision. Transporte – auto, bus y truck nan (gasolin y diesel) ta contribui cu 27% di emision y Landfill Parkietenbos ta contribui cu 13% di emision. Esakinan ta forma 100% di emision cu ta wordo emiti na Aruba. Esaki ta contando e molinanan di Vaderpiet cu ta produci zero emision, pues mester haci algo pa combati e emisionnan aki. E cantidad di emision pa persona na Aruba, cu ta un pais cu ta depende di sector turistico ta 9.3 pa capita, mientras cu paisnan industrial manera Merca ta 16.5, Hulanda ta 9.9, Hapon ta 9.5 y Alemania 8.9. ‘Nos mester cuminsa haci algo cu e situacion di emision paso sino e ta bay afecta nos tur,’ sr. Rojer ta enfatisa.

Reconociendo e situacion aki, a haci diferente estudio pa bin cu un Masterplan di con por mitiga e situacion aki. Na 2019 a haci un pre-feasibility / un Masterplan pa Aruba su energia. Despues di e resultadonan ey, na 2020 a sinta hunto como grupo, Utilities Aruba, WEB, Elmar y haci diferente ehercicio. Resultado di e estudionan aki, despues cu e acuerdo cu Eagle LNG, a yega na un maximo cu e capacidad di biento nobo cu por wordo instala ta 65 Megawatt (MW) pa bo ta optimal. Solar 15 MW y bateria 20 MW. Tur esaki ta e ‘new renewable energy mix’. Cu e mix aki ta reduci e emision na Aruba cu 64%.

Cu e resultado di e grupo Utilities-Web-Elmar, nos ta yega na un Expression of Interest (EOI) pa e grupo.

‘Locual cu e EOI aki ta haci ta, invita expertonan den mundo energetico pa por expresa nan interes pa haci oferta di energia. Ora bo bay den un EOI, bo ta haya diferente interesadonan cu ta bin cu diferente prijs y ora cu bo tin un competencia bo prijsnan tin cu mehora y nos tin cu pase pa e consumidor. Paso na final ta e consumidor ta paga e cuenta di coriente y awa,’ sr. Rojer a splica.

Hopi hende ta puntra dicon un parke di molina na Rincon, pa cual sr. Rojer ta splica cu un Parke di molina no por ta mas cerca cu 850 meter (straal) di un vivienda. Esaki ta haci cu no por ubica e parke unda cu ta riba nos isla. Rincon ta ubica pariba di nos isla y ta cerca di e parke di molina na Vaderpiet. ‘E biento cu tin na Aruba ta un di e miho bientonan na mundo el a demostra den pasado y nos tin cu tuma bentaha di dje.’ E motibo cu no ta bay riba lama ta pasobra e awa rond Aruba ta hundo y e parti cu posiblemente por pone molina, ta hopi cerca di Venezuela pues e ta hopi leu di Aruba. Esaki tin como consecuencia cu e ta bira algo hopi costoso.

Berdad ta cu tin otro pais manera na Hulanda tin molina den awa, sinembargo eynan e awa ta mas seco. “Proven Tecnology” ta land based, pues parke riba tera y ora cu ta den awa te cu 30 meter. Asina cu bay di 30 pa 60 meter y mas hunto, e ta bira “demonstration” y e ta bira un proyecto piloto. Y Aruba no ta den un situacion awor aki pa bay experimenta y pesey a ta aplica locual ta tecnologia comproba. Sr. Rojer a termina bisando cu esey ta e idea pa cual a bin cu e EOI. Cu ta un proceso habri y transparente pa tur cu lo ta interesa pa participa.