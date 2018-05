Antesala di Siman 18 di Futbol Division Honor

E ultimo siman di Aruba su top Futbol lo culmina Diasabra 5 di Mei cu cuater candente weganan decisivo pa determina ken ta bay Play-Off y ken ta keda como e ganado di e campeonato regular. Ta hopi cos tin ainda den wega despues cu e actual campeonato a obsekia nos asina hopi den competicion, emocion, drama y bon Futbol. E competencia den e campeonato aki tabata tambe hopi “impredecible” pa ta honesto, ta bataya tras di bataya tabatin henter e anja aki pa determina ken ta e miho, ken ta bay play-off y tambe ken ta keda den Division Honor, pero tambe ken ta degrada. E liderato riba e tabla di posicion a cambia por lo menos tres biaha, asina tambe tabata e bataya pa ken ta bay Play-Off, tabatin hopi euforia pero tambe hopi desapunte. Tur esey ta culmina e weekend aki pa despues cuminsa e siguiente y dramatico etapa di Play-Off enter e cuater miho ekiponan di e futbol maximo di Aruba, pero tambe lo tin Play-Off di Promocion-Degradacion pa determina ken ta subi den Division Honor y ken ta baha pa Division Uno.

SV Deportivo Nacional vs SV La Fama na CDFF na Noord 6:30pm. Esaki ta un wega unda La Fama ya ta destina pa hunga den Play-Off di Promocion Degradacion hunto cu SV Caiquetio y dos ekipo cu termina den posicion 2 y 3 den Division Prome despues di nan Play-Off. Pa Nacional si e wega aki ta di suma interes ya cu sumando tres punto ganando e wega na lo suma 38 punto sperando cu si Dakota perde cu RCA den nan wega, ta Nacional lo keda den prome luga riba tabla.

SV Britannia vs SC Bubali na CDFF na Noord 8:30pm. E di dos wega di e fecha ey tabata di bay ta e wega mas dramatico e siman aki pero Bubali a perde nan wega cu Nacional diaranson ultimo, eliminando e orguyonan di Noord for di contienda pa Play-Off. Britannia ta bin di un victoria importante riba Nacional den nan ultimo wega. Toch tin drama pendiente, paso, si Bubali gana Britannia y RCA gana Dakota den nan wega, ta RCA lo bay Play-Off y no Britannia, esaki si lo ta un batacazo, Bubali ta hungando pa honor y Britannia ta hungando pa nan clasificacion.

SV Estrella vs ASV River Plate na CDGT na Dakota 6:30pm. Estrella, e campeon di Copa Betico, a clasifica pa Play-Off caba, pero, lo kier gana e wega aki paso ainda nan tin chens di keda na top di tabla di Division Honor si Nacional y Dakota perde nan weganan. Riverplate di Madiki, elimina caba for di contienda pa Play-Off, cu un bon temporada tras di lomba, lo kier cuminsa ‘build up’ pa e siguiente campeonato.

SV RCA vs SV Dakota na CDGT na Dakota 8:30pm. Esaki ta e ‘Derby di Aruba’, e dos ekiponan cu mas campeonato na Aruba (tur dos cu 15 titulo), e wega aki semper ta importante, niun no kier perde, e fanaticonan tampoco! Dakota mester gana pa sigura e prome luga riba e tabla di posicion y considera nan mes e ‘campeon nan di campeonato regular’, bayendo Play-Off cu un bon momentum. RCA mester gana Dakota y spera cu Bubali lo sorprende Britannia ayanan na Noord cu un victoria, den e caso ey RCA lo drenta Play-Off den un manera sumamente dramatico. Keda pendiente cu Futbol Aruba!

