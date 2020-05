Ansiedad, soledad y tendencia violento ta bibando den nos comunidad

Sociaal Crisis Plan recientemente a ehecuta un encuesta pa purba na midi con comunidad di Aruba ta manehando e ‘Toque de Queda’ y ‘Shelter In Place’ den conexion cu nos salud mental y estado emocional durante e temponan dificil cu nos ta enfrentando.

E resultadonan di nos encuesta ta mustra cu 44% di persona ta sinti hopi soledad of ta afecta nan tur dia, den e temporada aki di crisis y esaki naturalmente ta relaciona cu e “shelter in place” y tambe e restriccion cu tin pa bishita otro fisicamente. No obstante, den e temporada aki di crisis e ta importante pa haci uzo di technologia pa asina keda den contacto mas cu ta posibel cu bo cernan keri. Paso maske nos tin cu tene distancia fisico, nos por tene contacto social via internet y telefon.

Otro resultado ta indica cu 39% di persona ta sinti hopi ansiedad of ta afecta nan tur dia, den e temporada aki di crisis y esaki ta wordo causa pa tur e incertidumbre cu nos a wordo confronta cu ne, caminda hopi hende actualmente ta den un situacion hopi dificil. Hopi preocupacion relaciona cu problemanan financiero, necesidad di cuminda y preocupacion pa salud di famia ta locual cu nos a midi como e factornan mas comun pa por causa e ansiedad aki. Ta importante pa realisa cu e ansiedad y stress den un termino largo por causa depresion cu ta un enfermedad mental y ta rekeri ayudo profesional. Nos profesionalnan tey pa yuda bo den e momentonan dificil aki, por yama 2810909 tur dia entre 2pm te cu 8pm, pa asina haya guia y sosten psicologico.

Ora ta toca e tema di violencia fisico y agresion, e resultadonan ta mustra cu un 90% di persona ta indica cu nan no ta sinti e tendencia violento aki desde cu e crisis aki a inicia y solamente 10% ta indica cu nan ta wordo afecta door di e tendencia violento. Pero ora nos compara e cifra aki cu e resultadonan di violencia verbal nos ta observa cu 52% di persona ta idica di haya e tendencia pa zundra, grita y papia palabra malo cu famia, yiunan of conocinan mas hopi of ta afecta nan tur dia .

E resultadonan ta demostra cu e violencia verbal tambe ta eherce den nos hogarnan y esaki na su turno por crea mas stress y mas ansiedad y por hasta resulta na un sentimento mas profundo di soledad, si un persona no por comunica cu otro den cas. Caminda ambos e adultonan y e muchanan ta mas vulnerabel ainda pa bira victima di abuso. Si bo persona mester di ayudo of conseho tocante abuso di mucha por yama Bureau Sostenemi na 5881010. Si bo ta un persona cu mester di ayudo y conseho tocante violencia domestico tuma contacto cu Fundacion Pa Hende Muhe den Dificultad na 5671670.

Sociaal Crisis Plan tey pa yuda bo. Pa mas informacion tocante con pa haya ayudo y guia pa cu bo salud mental, ayudo pa cuminda, casonan di violencia of ayudo pa asistencia financiero por fabor bishita nos website www.scparuba.com of chat cu nos riba Facebook si tin cualkier pregunta.

