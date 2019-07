ANSA y STA a firma CAO nobo

Diahuebs mainta a tuma luga e firmamento di CAO entre sindicato STA y ANSA. E tabata negociacionnan cu a conoce contratempo. Pero no cu partidonan tabata asina leu for di otro cu no por a yega na un acuerdo, pa cual el a dura 11 luna.

Trahadonan a conoce un adelanto, uno substancial. Si Sr. Kock a duna un mensahe di cautela. ANSA ta un compania liga directamente cu aviacion. Tin un situacion cu Venezuela, fronteranan cera, desde 20 di februari cual a afecta e compania seriamente. Esaki ta e realidad financiero, pa cual mester ta cauteloso y vigila e situacion di cerca.

Si e situacion no mehora a corto plaso, no ta exclui e posibilidad pa bolbe sinta na mesa pa renegocia e CAO aki, cual tin un duracion di 3 aña (2019-2021).

