ANSA NV tin un di e miho CAO-nan actualmente na Aruba

Diego de Cuba, lider di sindicato STA a felicita e empleadonan di ANSA pa cu nan CAO nobo. E negociacionnan aki sigur tabata uno bastante dificil. E tabata tin dianan di discusion, pero esey ta parti di democracia.

Caminda cu por discuti y dialoga, ta parti di un democracia bibo. Esaki no ta diferencia den logra e mesun meta cu a cumisna cun’e, cu ta pa logra un contrato colectivo bon balansa, cu tur ingrediente necesario aden.

E contracto colectivo aki, empleadonan di ANSA NV a conoce un adelanto bastante bon, den concepto como sindicalista di Sr. de Cuba, e ta uno hopi bon. Cada empleado a bay dilanti mensualmente cu casi 500 florin pa luna, cua ta un adelanto cu pa Sr. de Cuba den un futuro CAO no lo bay conoce, mirando e hecho cu ta yega na un limite udna cu tin cu zorg pa mantene compania bibo y e gastonan di personal, no ta prudente pa den un proximo CAO bay sigui press pa bay mas halto.

Un adelanto asina aki tur empleado ta contento cun’e. E CAO aki ta contene tur cos, voorjaarspremie, najaarspremie, vakantieuitkering, bonus, bashiepremie, kindertoelage, placa di warda. Es decir, delaster un ingrediente cu’n bon CAO por contene. E tin dianan liber cu pago pa empleadonan por solicita pe. Pa de CUba, esaki ta un di e miho CAOnan actual na Aruba y pa esaki STA ta hopi contento. Y di parti di gerencia tambe, por bisa cu e negociacion a bay den hopi bon ambiente. Y di parti di e trahadonan, STA tabata tin varios reunion cu a tuma luga pa a informa nan den ki direccion ta bayendo, y mayoria absoluto tabata di acuerdo cu esaki y ta p’esey a yega na final di e capitulo aki, cual ta e contracto colectivo pa ANSA NV cu tin un duracion di 3 aña cu ta drenta na vigor cu forsa retroactivo dia 1 di januari 2019.

