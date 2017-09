ANSA NV tin su sistema nobo di surveillance

ANSA NV a haya su sistema nobo. Un Emlat ADSB. Joselito Correia de Andrade, manager di CNS ATM Systems na ANSA NV, a splica cu locual cu nan a introduci awor aki ta un sistema di surveillance, popularmente radar, pero no ta traha mescos cu un radar tradicional ta traha. E sistema aki, esta e Emlat ADSB, ta traha asina. E avionnan tin un transponder cu ta manda un señal pa transmiti un otro tipo di señal. A base di midi e yegada di e señal, na diferente sitio, e ora bo por deduci unda e avion ta. E otro parti cu ta e ADSB, ta cu e avion ta manda transmiti cada seconde su posicion, a base cu e ta hay’e for di un GPS, cual e ta mand’e pa e sistema.

Tabata hopi importante pa Aruba tin e sistema aki. Den pasado tabata tin e radar tradicional, pero cu nunca a bay den servicio operacional. Esun cu nan tin ta specificamente pa haci air traffic control. E no ta pa bay detecta avionnan pirata, etc. Esey no ta su meta.

Tambe a papia cu Charles Brouwer kende ta splica mas con e sistema di nos espacio aereo ta traha tanto pa Aruba, Corsou y Venezuela.

Ora bo sali for di e espacio aereo di Aruba, bo ta drenta den e espacio aereo di Corsou. Corsou tin un espacio aereo hopi grandi cu ta cubri un parti grandi di e mar Caribe. E consecuencia ta di e aproximidad di e espacio aereo di Corsou, cu ora un avion lanta for di Aruba y por ehempel e ta bay rumbo nort, e tin cu haya autorisacion di Corsou pa e por drenta e espacio aereo di Corsou, door cu un avion ta bula asina lihe, no por warda pa e avion lanta y den un paar di minuut e ta drenta den e espacio aereo. Ta coordina e autorisacion prome cu e avion lanta, segun e standard internacional di aviacion civil.

Pero mesun cos cu si un avion sali for di Aruba y bay direcion zuid. E por bay direccion Colombia, direccion Surinam, tambe mester coordina cu Maiquetia. Por ehempel cu ta bula Aruba-Maiquetia, tin cu coordina cu Corsou, Corsou tin cu coordina cu Maiquetia, prome cu e avion lanta. For di ora cu e avion lanta, nos frontera cu Maiquetia ta 15 miya. Un avion ta bul’e den 3 minuut. Mester tin coordinacion previo pa e avionnan ey sali. Esey ta e relacion cu nos tin cu Corsou, cu Maiquetia y cu otro. Corsou tin’e tambe cu e espacio aereo eynan cu ta rondon’e.

Brouwer a splica cu sistema nobo aki e ta beneficia Aruba den hopi manera. Imagina e manera con tabata traha antes na radio por ehempel. Esey ta e manera cu toren ta traha ora cu no tin radar of surveillance. E ta un manera hopi basico. E hermentnan cu luchtverkeersleiding tin cu traha cun’e ta radio y microfoon y un pen cu un pida papel, caminda cu e ta skirbi na e posicionnan cu e avionnan ta raporta y e autorisacion cu e ta duna e avion. Basicamente e posicion di tur e avionnan e verkeersleider tin den su cabes. E sistema aki ta hopi primitivo. E ta bay yuda e persona cu ta den toren sinta, pa por tin un miho bista y miho control. Awor aki tur cos ta manual. E sistema ey ta un sistema cu 40 aña pasa tabata trahando caba. Nada no a cambia pa e sistema aki.

E sistema di antes no ta malo pero mirando cu Aruba a crece den trafico aereo, e sistema nobo aki lo bay yuda e controlador pa tin un miho control segun Charles Brouwer.

E ta bon pa un aeropuerto chikito. Pa Boneiro, e lo ta perfecto, pasobra e no ta haya hopi trafico. E manera di traha ey, e ta bon pa un aeropuerto chikito, manera ya menciona. Aruba mientras tanto ta hayando asina hopi trafico, cu e sistema cu nan ta traha cun’e no ta adecua mas pa por maneha tanto trafico. Pesey tin e Surveillance system, di manera cu riba un screen, un monitor, por mira exactamente e posicion di tur e avionnan cu ta drenta y cu ta sali. Bo ta mira nan altura, ta mira e direccion cu e avionnan ta bulando. Bo ta aplicando un separacion entre avion mucho mas chikito cu locual cu mester a uza si ta uzando e sistema primitivo cu nan ta uzando, hopi mas comodo y hopi mas eficiente.

E metanan ta Safe and Orderly Flow of traffic. Safety prome, mester bay ordena, pero e mester bay eficiente tambe.

Consecuentemente e aerolineanan ta bay scapa fuel, door cu e distancia cu nan ta bula ta hopi mas chikito. E ta sosode menos cu nan tin cu dal buelta warda pa su turno yega pa e por baha. E avion den holding, no ta inevitabel, pasobra awor aki cu e Surveillance, door cu a bira hopi mas eficiente, bo ta reduci e posibilidad cu e avion tin cu bay drenta den holding, pasobra bo por maneha un tras di otro, pa nan por baha netjes den un rij. E ta bay mucho mas ordena.