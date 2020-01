Anochinan final di Caiso & Soca Monarch 2020

Tickets pa e anochinan final ta obtenibel na CITGO Boulevard, Palm Beach, Sta. Cruz, Essoville, Ponton Service Station y via Pay.aw

– Tickets pa cada anochi: Afl. 50,-. Package price: Afl. 85;-

– Programa ta cuminsa 8 pm na Aruba Carnival & Entertainment Village. Pa tur dos anochi lo tira lot 6 pm pa revela e secuencia di banda pa cada anochi.

FINALISTANAN PA ARUBA CAISO & SOCA MONARCH 2020

Caiso Final – Diabierna, 30 di januari 2020

1. The Failures – Rootsman Sonny

2. The Failures – The Empress

3. Tsunami – Galloway

4. Zeta Band – Mighty Tattoo

5. Robert y su SBS – Mighty Jay

6. Robert y su SBS – Valentino King

7. N.B.O. – The Scientist

8. N.B.O. – Dr. Hook

9. Hot Ones Band – Lord Lally

10. Hot Ones Band – Mr. Hot Ones

11. OREO – Queen Lintje

12. OREO – Mighty Talent Jr.

13. STEAM – Mighty Jaoul

14. DLS – Mr. Unique

15. The Crew – Papi Jones

16. Ambiance – Lady Ambiance

17. N Fuzion – The Commissioner

18. N Fuzion – Blacky

Super Saturday Soca Final – Diasabra, 1 di januari 2020

1. Buleria – OyeMaiky

2. Buleria – Ray

3. Buleria – EK

4. Buleria – Buddy

5. DLS – Ezra

6. DLS – Queen Chanty

7. Good Times Band – Mr Good Times

8. Le Groove – Black Diamond

9. Le Groove – Diamond Chip

10. Le Groove – T Money

11. N Fuzion – Blacky

12. N Fuzion – Lady Bell

13. N Fuzion – The Commissioner

14. NBO – The Baron

15. OREO – Claudy 2.0

16. OREO – Mighty Talent Jr.

17. OREO – Lady Mezzo

18. STEAM – JoeRock

19. Sound & More – Mighty Black Shadow

20. Tsunami – 100ton

21. Tsunami – Freddy Rasta

22. Tsunami – Galloway

23. Tsunami – Easy B

24. YX3M – Razorsharp

25. YX3M – MC707

26. YX3M – Stuwy

27. Zeta Band – Mighty Tattoo

