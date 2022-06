Gabinete Wever Croes tan a porta di introduci un paquete di medida cu impacto severo pa nos comunidad y nos economia. Na momento cu Gabinete Wever-Croes a anuncia e intencion pa introduci un belasting nobo, e asina yama BTW, nos comunidad a keda preocupa y cu hopi pregunta tocante e tema aki.

E falta di transparencia tocante e detayenan di e e BTW ta causando precupacion y incertidumbre serca nos cuidadanonan y comerciantenan cu directamente lo wordo afecta cu e introduccion di e medida aki. E procentahe final cu lo wordo imponi, e sistematica y peso administrativo cu esaki ta trece cune pa comercio, e efecto di esaki pa e poder di compra di nos cuidadanonan, con esaki lo afecta e prijs di productonan den supermarcado, kiko ta e implicacion cu esaki ta trece cune pa e cost of doing business y kiko ta e impacto cu esaki ta trece cune pa e clima di inversion na Aruba tur ta preguntanan y inquetudnan importante cu Gabinete Wever Croes aparentemente no ta preocupa cune.

Líder di Partido, mr. Mike Eman a bisa cu AVP mescos cu otro gremionan comercial preocupa a tuma iniciativa pa cuminsa informa nos comunidad tocante e introducicon di e BTW. Diahuebs awor 2 di juni 2022, Partido AVP ta organisando un anochi informativo pa comunidad di Aruba tocante e cambionan nobo cu Gabinete wever-Croes ta preparando pa cu belasting ariba tur producto y servicionan na Aruba. E sistema di BTW ta un manera diferente di con gobierno lo cobra e belasting, unda cu entre otro e importador di productonan lo mester paga adelanta e suma di belasting na momento cu e producto drenta na frontera. Gabinete Wever Croes a lansa ya diferente percentahe pa e BTW aki c uta varia di 6% te cu 18%, Esakinan lo bin hunto cu invoerrechten ya caba na importación. Esaki lo nifica un cambio drastico y subida di prijs pa e consumidor y comercio cu lo mester paga adelanta.

No solamente e dicidi pa introduci un sistema di BTW,pero dicidi tambe pa combina esaki cu varios otro limitacion pa nos comercio y cuidadanonan. Gabinete Wever Croes a dicidi pa elimina varios beneficio fiscal cu nos cuidadano y comerciante nan ta gosa di dje. A propone tambe pa elimina y limita varios aftrekposten, ta bay elimina investeringsaftrek y ta bay limita e posibilidad di afschrijving. Tambe lo impone belasting ariba tips cu un empleado ta ricibi cu na e momento nan aki ta liber di belasting. Lo introduci tambe un sistema di salario ficticio pa directeur nan di empresanan chikito y mediano, ta papia di un salario ficticio di 85.000 florin riba cual e director tin cu paga prima y impuesto aunke cu kisas en realidad nan no a ricibi un salario y ta lucha pa mantene nan empresa vital.

Diahuebs awor den un sesión informativo na Cas di Partido cuminsando for di 7.30 di Anochi, fiscalista sra. mr. Rita Oosterwijk lo ofrece un splikacion amplio ariba e cambionan aki cu ta wordo prepara dor di Gabinete Wever Croes y cu lo mester drenta na vigor 1 di januari 2023. Tur intresado ta bon bini pa asina bo tambe por scucha y ta altanto di kiko BTW su concepto y efectonan lo por nifica pabo como ciudadano y/of empresario. Entrada pa e evento aki ta completamente gratis.