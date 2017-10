Anochi Informativo: Pa kico nutricion ta importante pa un bida saludabel

Club Kibrahacha 60+ conhuntamente cu MFA Noord ta organisa un anochi informativo ariba e tema “Biba Saludabel” cu lo wordo presenta pa Sr. Romulo Fingal.

Nutricion ta un parti esencial si nos kier biba un bida saludabel. Recientemente Sr. Romulo

Fingal a publica e buki “Ami sin Cancer”. Den e buki aki Sr. Fingal ta splica cu cancer no ta

un malesa. Tambe e ta duna un splicacion di tur loke cu nos por come y bebe cu finalmente

preveni y tambe combati cancer.

E charla aki lo tuma luga dia 19 October 2017 na MFA Noord. E orario pa e anochi aki ta for

di 7’or pa 8.30 di anochi. Entrada ta gratis.

E publico tin e oportunidad pa haya tur informacion y detaye di e buki cu Sr. Romulo Fingal a publica.

Bin join nos pa desaroya bo mente tocante un bida saludabel.

Pa mas informacion, por click ariba e link aki: Charla Nutricion