Dia 26 di April ultimo Quota International of Aruba a tene su anochi di Donacion. Durante e evento aki Quota a reparti un suma total di Afl. 35,000.= entre 13 fundacion, organisacion y otro instancia aki na Aruba. E anochi di Donacion tawata posibel danki na e esfuerso di e comision di Donacion di Quota, bao guia di e Presidente di e comision, sra. Alexia Semeleer. E comision a analisa y investiga tur peticion y asina a yega na e 13 institucionnan cu a ricibi un donacion. Durante e periodo di Covid, no tawata posibel pa Quota organisa nan evento di custumber pa recauda fondo, pero apesar di esaki a logra hasi un bunita donacion danki na e contribucion personal di miembronan di Quota.

E evento tawata un exito rotundo y a tuma luga na e bunita localidad, Cas di Brenchie. Durante e anochi aki e diferente instancianan a haya e oportunidad pa elabora ariba e trabao cu nan ta haci pa e comunidad di Aruba y a indica di ki forma lo hasi uzo di e donacion ricibi. Quota International of Aruba ta un organisacion boluntario di ehecutivonan femenino cu ta yuda instancianan cu ta traha cu personanan cu limitacion di oido y habla, hende muhe y muchanan den situacionan di abuso y esnan mas vulnerabel den nos comunidad. Alavez, Quota International of Aruba, ta pidi comunidad henter pa keda pendiente pa e promoción pa e evento di fund raising cu pronto lo bay tin mas informacion ariba esaki. Di es manera ey Quota International of Aruba por crea fondo pa duna bek na organizacionnan den nos comunidad cu tin mester sosten financiero.

Comments

comments