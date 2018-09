Anko Ringeling ta despedi di AZV despues di 25 aña

Sr. Anko Ringeling, despues di 25 aña di a fungi como director di AZV, a tuma despedida di su funcion. E ta relata su trayectorio den AZV.

E ley cu lo bin un AZV, a wordo aproba den Staten al 1992, bou di ex minister Charro Kelly. Despues a bin e preparacion pa sigui elabora e ley, tabata tin diferente partinan cu no a keda regla ainda. Mester a lanta e organisacion ehecutivo.Na 1994, Sr. Ringleing a wordo nombra como director door di Sr. Charro Kelly, unda cu a cuminsa set up e organisacion.

Na 2001 bou di liderasgo di Sr. Henny Eman, AZV a wordo introduci por completo. For di eynan, na comienso tabata tin yen cos cu mester a wordo adapta ainda. Pero den transcurso di añanan, a keda toch proba cu e sistema di AZV, ta un sistema positivo pa nos comunidad. Ora cu tin contactonan internacional, specialmente den e region Caribense, nan ta wak Aruba como ehempel, nan kier siña di nos experiencia. Diferente paisnan den Caribe, tanto den Reino como pafo, den e sentido ey por wak bek ariba un trayectoria cu a cay positivo toch pa e comunidad. Esey no ta nifica cu e ta ideal, perfecto, tin cosnan cu por cambi aainda, por drecha, pero esey ta semper. Un sistema mester mantene, pasobra cu e mundo ta cambia. E mundo medico ta cambia y mester wordo adapta na esaki. Pero mirando tur e logronan di AZV, por bisa cu e ta un sistema cu beneficia nos poblacion sigur.

Anno 2018, ainda e pueblo no ta contento ainda, pa cual Sr. Ringeling ta splica cu no ta precisamente e cambio di ley di AZV, pero tin biaha tin critica riba AZV, cu tin di haber cu e manera p.e. e dokternan ta trata un pashent of e assistent di dokter, ta trata e pashent. AZV ta haya nan ta sinti responsabel p’esey y locual cu nan ta haci awo ta duna un training na e assistent di dokter, con pa laga e pashent sinti su mes comodo tambe, tratanan cu respet. Lo bay cuminsa duna cursonan asina na e asistente di dokter.

Pero no tur cos tin di haber cu AZV, e tin di haber tambe cu e ser humano. E ser humano cu unabes e ta experencia un mehoracion, e ta un cos cu ta mas miho ainda. Dus e aspiracion ey, bo ta wak tambe aworakinan,. AZV hopi biaha e pueblo ta keha, pero si compara Aruba su cuido medico cu p.e. e paisnan den region, Sr, Ringeling ta kere cu tin un cuido medico cu ta hopi bon. Pero no tur hende ta perfecto, tin aspectonan semper cu por mehora.

Esunnan cu a pone confianza den su persona, Sr. Ringeling ta gradici tur e minsiternan cu cual el a traha, cuminsando for di Sr. Charro Kelly y te awe Sr. Dangui Oduber, cu a pone confianza den dje. Tambe hospital cu tabata dispuesto pa tin un relacion cu ta positivo, cu ta na beneficio di nos poblacion y naturalmente, su coleganan, e director no ta sirbi, e no por ahci su trabao. E ta gradicido na nan, e confianza cu nan a pone den dje, durante tur e añanan cu a pasa.

